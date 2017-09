Jüdische Vertreter appellieren an Behörden

WEISSRUSSLAND

4. September 2017

Wohnblöcke auf ehemaligem jüdischem Friedhof?

In einem seltenen Appell an die weissrussischen Behörden brachten jüdische Persönlichkeiten ihre Besorgnis über Pläne zum Ausdruck, Wohnblöcke auf dem Terrain eines ehemaligen jüdischen Friedhofs in der Stadt Gomel zu errichten. Diese Demarche ist unüblich für ein Land, das hin und wieder wegen der autoritären Regierungsform von Präsident Alexander Lukaschenko als die «letzte Diktatur Europas» bezeichnet wird. Zuvor hatte ein Bezirksgericht befunden, es sei nicht zu intervenieren in die Pläne, auf dem Terrain in der Sozhskaya Strasse im Osten der Stadt zwei Häuser mit Luxuswohnungen zu bauen. Das Gericht antwortete damit auf die Motion von Yakov Goodman, einem jüdisch-amerikanischen Aktivisten für die Bewahrung von Stätten des jüdischen Erbes in seinem Geburtsland Weissrussland. Goodman ist ein ausgesprochener Kritiker des Regimes Lukaschenkos. Der Jüdische Gemeindebund verfolge die Situation in Gomel aufmerksam und sei in ständigem Kontakt mit der Repräsentanten der lokalen jüdischen Gemeinde. Gemäss der Halacha, dem religiösen jüdischen Gesetz, dürfen Grabstätten grundsätzlich nicht gestört werden, ausser in speziellen Sonderfällen. Die letzte Beerdigung auf dem Friedhof von Gomel fand vor 1885 statt. Der Euro-Asiatische Jüdische Kongress veröffentlichte eine deutliche Verurteilung des Urteils und meinte, die Gerichte in Weissrussland seien «abhängig von exekutiven Körperschaften» gemäss dem Länderbericht für Weissrussland für 2017, den der Demokratie-Watchdog «Freedom House» veröffentlicht hat. Der Kongress spricht sich kompromisslos gegen Bauarbeiten und die Zerstörung von Stätten des jüdischen Erbes in der ganzen Welt aus, einschliesslich Weissrussland. Auch Robert Singer, der Exekutiv-Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, ist gegen die Pläne von Gomel. «Der JWK» sagte er, «ist besorgt und enttäuscht darüber, erfahren zu haben, dass die weissrussischen Behörden den Plan autorisiert haben.» [TA]