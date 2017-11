Jüdische Aspekte der Kreml-Affäre

TRUM-REGIERUNG

1. November 2017

Die Nachrichtenagentur JTA rückt jüdische Verbindungen und Exponenten bei den Ermittlungen um russische Interventionen bei den US-Wahlen 2016 ins Rampenlicht.

«Was hat Jared gewusst?» Mit dieser Frage beginnt die Nachrichten-Agentur JTA eine aktuelle Analyse der jüngsten Entwicklungen um die Rolle des Kreml bei Amerikas Präsidentschaftswahlen 2016 (Link).

Am Montag hat Sonderermittler Robert Mueller bekanntlich Anklage gegen Paul Manafort und Rick Gates erhoben, einen ex-Wahlkampfleiter von Donald Trump und dessen rechte Hand. Überraschend war zudem das Geständnis des weithin unbekannten George Papadopoulos, der die Kampagne in der Aussenpolitik beraten hatte. Der 30-Jährige hatte Mueller gestanden, dass er das FBI über Russland-Kontakte im Zusammenhang mit gehackten Emails der Demokraten und Hillary Clintons belogen hatte.

Dabei erinnert JTA-Autor Ron Kampeas an die Teilnahme Kushners an einem Treffen mit Manafort und einer dubiosen Anwältin mit Kreml-Kontakten im Juni 2016. Dabei soll die Juristin belastendes Material zu Clinton angeboten haben.

Laut der Anklage Muellers hat Papadopoulos bislang nicht genannte Kader der Trump-Kampagne aufgefordert, Kontakte mit den Russen bis hin zu einem Treffen Trumps mit Wladimir Putin zu suchen. Die JTA fragt daher, ob Papadopoulos auch Kushner angesprochen hat. Papadopoulos war zuvor an dem konservativen Think Tank «Hudson Institute» tätig und hatte 2014 und 2015 Meinungsbeiträge für israelische Medien zu Erdgas-Vorkommen im Mittelmeer verfasst. Dabei hatte er klare Sympathien mit der Siedlerbewegung signalisiert.

Daneben gerät der Hedge Fund-Milliardär Paul Singer in die Schlagzeilen. Er hat 2015 durch Spenden an die rechte Publikation «Washington Free Beacon» indirekt das dubiose «Dossier» über Trumps angebliche Beziehungen zu Moskau inklusive Orgien mit Prostituierten finanziert, dass seit Anfang Jahr bekannt ist. Trump bezeichnet das Dossier neuerdings ohne Grundlage als Beweis einer Zusammenarbeit des Kreml mit Hillary Clinton und stiftet so weitere Verwirrung um die russische Rolle bei den Wahlen.

Singer hatte zuvor konservative Organisationen wie das «Israel Project» unterstützt. Heute räumt er zwar Spenden an den «Washington Free Beacon» ein. Aber Singer will nicht gewusst haben, dass die MedienPlattform damit das Dossier finanziert hat. Das berichtet axios.com (Link).

Der inzwischen wieder als Freelancer aktive Trump-Berater Steve Bannon hat deshalb Singer den Krieg erklärt und will dafür auch die Zustimmung des Präsidenten eingeholt haben (Link). [AM]