Jüdisch-türkische Autorin erschossen

ISTANBUL

19. Dezember 2016

Opfer an ihrem Hauseingang durch drei Kugeln getroffen.

Beki Ikala Erikli, 41, eine türkisch-jüdische Schriftstellerin, ist am Donnerstag am Eingang ihres Wohnhauses im Kabatag-Viertel in Istanbul von drei Kugeln getroffen worden und starb nach dem Eintreffen der Sanitäter noch am Tatort. Laut lokalen Medien ist weder über die Identität des Täters, der zu Fuss fliehen konnte, noch über seine Motive etwas Näheres bekannt. Passanten haben laut Zeitungsberichten die Schüsse gehört, und sind in die Richtung des Lärms gerannt. Sie konnten aber der in ihrem Blut liegenden Frau auch nicht mehr helfen. Die Polizei hat einer Untersuchung eingeleitet und prüfen derzeit das Material von Übewachungskameras, um den Todesschützen eventuell identifizieren zu können. Erikli hat unter anderem das Buch «Leben mit den Engeln» geschrieben. Sie bezeichnete sich selber als «spirituelle Lehrerin, die sich der Aufgabe gewidmet hat, Jedem zu ermöglichen, mit seiner inneren Stimme, Intuitionen oder Engeln Kontakt aufzunehmen, was den Menschen helfen kann, einen Zweck in ihrem Leben zu finden. Die Website Ynet berichtet von wachsender Besorgnis der jüdischen Gemeinde in Istanbul bezüglich der Möglichkeit von Antisemitismus. [TA]