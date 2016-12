Judenhass und anti-israelische Zwischenfälle

NEW YORK

28. Dezember 2016

Wiesenthal-Liste der zehn schlimmsten Fälle.

Die amerikanische Enthaltung bei der jüngsten Abstimmung im Uno-Sicherheitsrat über die israelische Siedlungstätigkeit figuriert an der Spitze der alljährlich veröffentlichten Liste der weltweiten schlimmsten Ausbrüche des Judenhasses und der anti-israelischen Zwischenfälle, die das Simon-Wiesenthal-Zentrum am Dienstag veröffentlicht hat. Die jüdische Menschenrechtsorganisation warf der Administration Obama vor, mit ihrem Schritt jüdische Geschichte ausgelöscht zu haben. Den zweiten Rang auf der Liste nehmen der britische Labour-Chef Jeremy Corbyn und die ehemalige britische Politikerin Baroness Jenny Tonge ein. Der Antisemitismus in der Labour-Partei habe, so schreibt das Zentrum, stark eskaliert. Corbyn, der zuvor schon Hizbollah und Hamas seine «Freunde» genannt hatte, förderte auch seinen Strategieberater Seumas Milne, einen Hamas-Sympathisanten. Den dritte Rang der Wiesenthal-Liste errang Frankreich, das «Israel hervorgehoben hat, ungeachtet der zerstörerischen und mörderichen islamistischen Terrorattacken, der fortgesetzten Konzentration auf die französische Judenheit, und Berichten von der Weigerung einiger muslimischer Polizeioffiziere, Synagogen zu bewachen.» Die französische Regierung habe als erstes EU-Mitglied die Forderung nach Etiketten an allen, jenseits der 1967er Grenzen des Jüdischen Staates produzierten Güter erfüllt. Auf dem vierten Platz steht unter anderem eine Liste von gegen Israel gerichteten BDS-Boykottaktionen. Auf dem gleichen Rang figuriert die United Church of Christ (UCC), die BDS mit übewältigender Mehrheit unterstützte, sowie die Ryerson Universität in Toronto, wo die Studentenvereinigung ebenfalls die BDS-Bewegung unterstützte. Den fünften Platz nimmt Richard Spencer ein, Leiter des rechtsextremen amerikanischen National Policy Institute (NPI). Spencer sei der «amerikanische Nazi des 21. Jahrhunderts». Auf Platz sechs landeten Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und die palästinensische Terrororganisation Hamas. Die Explosion antisemitischer Attacken in den Niederlanden brachten den Staat auf Platz sieben der unrühmlichen Liste, nur einen Platz vor der schwedischen Aussenministerin Margot Wallstrom, die sich Sorgen mache übe die Terroristen und nicht über deren Opfer. Platz neun nimmt der Antisemitismus im Sport ein. Ausbrüche dieser Art wurden vorwiegend gemeldet aus den USA, den Niederlanden, Kroatien, Italien, Grossbritannien und Polen. [TA]