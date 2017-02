Juden: Vertrauen verloren in Anti-Rassismus Behörde

BELGIEN

27. Februar 2017

Kontroverse um Aufruf, Juden abzuschlachten.

Juden aus der flämischen Region von Belgien haben nach eigenen Angaben «alles Vertrauen» verloren in die Anti-Rassismus-Behörde des Landes. Hinter dieser ungewöhnlich harschen Position verbirgt sich die Verteidigung eines Palästinensers, der zuerst wegen Hassrede verurteilt worden ist, weil er dazu aufgerufen hatte, Juden abzuschlachten. Dass Pikante an der Sache ist der Umstand, dass der Anwalt der Behörde, der zuerst geholfen hatte, den Palästinenser zu verurteilen, jetzt als sein Verteidiger amtierte. Die ungewöhnliche Kritik durch das Forum der jüdischen Organisationen von Flandern erfolgte, nachdem das Wochenblatt «Joods Actueel» ein E-Mail von Johan Otte publizierte, einem juristischen Experten des Interfederal Centre for Equal Opportunity (UNIA), das die Verurteilung wegen Aufhetzung zur Gewalt durch ein Strafgericht in Antwerpen kritisiert hatte. 2014 hatte der Mann antisemitische Slogans während einer Protestaktion in der Stadt gerufen. Der belgische Palästinenser erhielt laut den Medien des Landes eine Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Zwei Mitangeklagte wurden freigesprochen. Laut der Tageszeitung Gazet van Antwerpen rief der Angeklagte, der gegen das Urteil Berufung einlegte, Slogans über Khaybar, einer Ortschaft in Saudi-Arabien, in dem Muslime im 7. Jahrhundert Juden massakriert und vertrieben wurden. Gemäss Michael Freilich, dem Chefredaktor von «Joods Actueel» ist dieser Fall der vorläufig letzte in einer Liste von Misserfolgen der belgischen Behörden, den Antisemitismus im Kampf gegen Rassismus zu konfrontieren. [TA]