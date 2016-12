Juden spenden für muslimische Explosionsopfer

BULGARIEN

20. Dezember 2016

Sieben Menschen starben und über 20 wurden bei dem Zwischenfall verletzt.

Rund 6000 Dollar haben die Juden Bulgariens für die Opfer einer Explosion vom 10. Dezember in dem dicht bevölkerten muslimischen Dorf Hitrino im Nordosten des Landes gespendet. Dieses finanzielle Ergebnis ist eines der besten in der Geschichte der armen jüdischen Gemeinde. Bei dem Zwischenfall in dem Dorf starben sieben Menschen, und über 20 erlitten Verletzungen. Der Brand raste durch das Dorf, nachdem ein Tankzug entgleist war und explodierte. Das durchschnittliche Monatseinkommen in Bulgarien liegt bei 500 Dollar. Lautdem Jüdischen Weltkongress leben in dem Land rund 2000 Juden. Das bulgarische Rote Kreuz hat in einer Kampagne für Hitrino rund eine Million Dollar gesammelt. [TA]