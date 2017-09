Juden haben gemäss der AfD nichts zu befürchten.

BERLIN

26. September 2017

Alexander Gauland, die Nummer zwei der rechtsextremen Partei «Alternative für Deutschland» (AfD) meinte, die Juden hätten «nichts zu fürchten» von der guten Platzierung seiner Partei.



Diese Kommentare Gaulands kamen, nachdem einige wichtige jüdische Gruppen Unwille und Sorge geäussert hatten über die gute Position der AfD als Folge der Wahlen. Auch die Anti-Diffamationsliga (ADL) nannte das Resultat der AfD einen «ärgerlichen Meilenstein». Laut ADL haben die Führer der Partei antisemitische Velautbarungen gemacht und die schlechten Seiten des Nazi-Regimes heruntergespielt. Wörtlich meinte Gauland vor Reportern, darunter auch israelischen: «Es gibt nichts in unserer Partei oder in unserem Programm, das die hier in Deutschland lebenden jüdischen Menschen beunruhigen könnte.» Bis jetzt sei er noch nicht mit jüdischen Persönlichkeiten zusammengekommen, doch er sei «jederzeit bereit», dies zu tun. – Der Aufschwung für die AfD sei die grösste Herausforderung, der das Land sich in seiner Nachkriegsgeschichte stellen musste, sagte der Zentralrat der Juden in Deutschland. «Zum ersten Mal», klagte der Zentralrat, «ist eine rechtsgerichtete populistische Partei mit einer starken Überlappung mit der rechtsgerichteten Extremszene in den Bundestag gewählt worden.» - Alexander Gauland fügte seiner Bemerkung von den Juden, die nichts zu befürchten hätten, selber den Zweifel hinzu, den man logischerweise von einer Partei wie der AfD zu erwarten hatte. Er stellte die Richigkeit der von Angela Mekel vertretenen These der speziellen bilateralen Beziehungen zwischen Berlin und Jerusalem in Frage, als er im Rahmen einer Pressekonferenz sagte: «Wenn Israels Existenz ein Bestandteil der deutschen nationalen Staatsräson ist, dann müssten wir bereit sein, deutsche Soldaten zur Verteidigung des jüdischen Staates auszusenden.» Sollte dies der Fall sein, dann wäre die Thematik, soweit sie ihn betreffe, «problematisch» und «schwierig». Es sei klar, dass Israels Existenz ein «wichtiger Punkt für uns» sei. Sie aber zu einer nationalen Staatsräson zu machen, töne so simpel, doch in Israel herrsche «kontinuierlicher Krieg». Die Implikation der «nationalen Staatsräson» heisse, dass «wir effektiv bereits sein müssten, unser Leben für den Staat Israel zu opfern.» Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung meinte Gauland, die deutsche Gesellschaft verstehe die Bedeutung nicht wirklich. «Das heisst, dass deutsche Soldaten neben israelischen Soldaten kämpfen und sterben würden.» - Fasst man Gaulands Äusserungen zusammen, kommt man nicht umhin, vom krampfhaften Versuch der Quadratur des Zirkels zu sprechen oder davon, das Fell des Bären waschen zu wollen, ohne es nass zu machen. Früher oder später aber werden sie alle Farbe bekennen und klare Prioritäten setzen: Die deutschen Zentrumsparteien, die AfD, und ganz sicher die Juden in- und ausserhalb Deutschlands. Und dann kann das Verdikt nur lauten: Eine politische Kooperation mit der AfD mit ihrem heutigen Fussvolk und ihren Schlagwörtern ist ein Ding der schlichten Unmöglichkeit, will man nicht zu Steigbügelhaltern für den Aufstieg der extremen Rechten in Berlin zu werden. [JU]