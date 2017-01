Juden boykottierten Holocaust-Memorial

STOCKHOLM

23. Januar 2017

Grund: Nationalistische Partei half mit beim Organisieren.

Die schwedische Tageszeitung veröffentlichte ein ganzseitiges Inserat, in dem rund 40 Juden des Landes sich über die Teilnahme der lokalen Filiale der nationalistischen Partei Schwedens Demokraten an den Vorbereitungen für die für den 27. Januar, den Internationalen Holocaust-Gedenktag, beklagten. Aus diesem Grund wollen die für das Inserat zuständigen Juden – nur zwei waren mit ihrem Namen identifiziert – nicht an den für die Stadt Göteborg geplanten Aktivitäten teilnehmen. In der Annonce wird die Tatsache, dass die Schweden-Demokraten «mit ihren Kontakten sowohl zum alten als auch zum neuen Nazismus und zur Xenophobie» eingeladen worden seien, die Gedenkzeremonie mit zu organisieren, als «mehr als ein Affront» verurteilt. Vielmehr sei es «extrem schmerzhaft gegenüber uns als Juden und unserer Geschichte.» Die angegriffene Partei, die seit 2010 bei der Organisation der Holocaustzeremonien in Göteborg mitwirkt, gehört zu den Parteien des Landes, die ihre Mitglieder wegen beleidigenden Bemerkungen über die Juden sanktioniert haben und ständig in Abrede stellt, solches Benehmen zu tolerieren. Andererseits behaupten die Unterzeichner des Inserats, dass die Schweden-Demokraten, die sich als «kritisch gegenüber der Immigration aus muslimischen Staaten und deren Einfluss auf die schwedische Gesellschaft bezeichnen, die «einzige Partei mit einer klar fremdenfeindlichen Agenda» sei, welche Menschen nur wegen ihrer Herkunft gegeneinander aufhetze, und wo das Überleben Schwedens als Land im Gegensatz stehe zu einer angeblichen Massenimmigration stehe, schreiben die Unterzeichner des Inserates. Bei den Parlamentswahlen von 2014 konnten die Schweden-Demokraten ihre Gewinne mehr als verdoppeln. Die Partei hat heute 49 der total 349 Sitze im Riksdag. [TA]