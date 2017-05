Jubiläumsfeier zu 120 Jahre Zionistenkongress findet statt

Theodor Herzl

Israels Botschafter Jakob Keidar hat im letztwöchigen Interview mit tachles bereits bestätigt: Die Feier zum 120-Jahr-Jubiläum des ersten Zionistenkongresses in Basel findet statt. Nun liegen auch amtliche Schreiben vor. Seit Anfang März war bereits bekannt, dass es Planungen zur Durchführung eines Anlass gibt (tachles berichtete), die Organisatoren aus Israel aber hielten sich bisher bedeckt. Nun bestätigte Israels Botschafter Jacob Keidar auf Anfrage der Basler Zeitung: «Es ist geplant, dass eine Feier zum Anlass des 120-Jahre-Jubiläums des ersten Zionistenkongresses in Basel stattfinden wird», das Gesamtprogramm befinde sich momentan in Planung und man hoffe, dass Premierminister Binyamin Netanyahu teilnehmen werde. Regierungssprecher Marco Greiner bestätigte gegenüber tachles: «Anfang letzter Woche hat die Staatskanzlei ein Schreiben der Zionistischen Weltorganisation erhalten. Gegenwärtig stehen wir mit dieser, den israelischen Behörden und den Bundesbehörden in Kontakt. Wir werden zu gegebener Zeit informieren.» Auch Jean-Marc Crevoisier vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigt: «Das EDA hat am 20. April 2017 eine Verbalnote der israelischen Botschaft erhalten. Gegenwärtig stehen die Schweizer Behörden mit dem israelischen Botschafter in Bern, der Zionistischen Weltorganisation und den Behörden des Kantons Basel-Stadt im Kontakt.» Der geplante Anlass hat bereits im Vorfeld von sich reden gemacht, da Kritiker befürchten, Netanyahu werde den Anlass als eine Art Propagandaveranstaltung für die israelische Siedlungspolitik nutzen. Kritisiert wurde zudem die hohen Kosten - vor allem hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen - die ein solcher Anlass mit sich bringen würde. Der Regierungsrat hat sich bereits deutlich dahingehend geäussert, dass Basel Unterstützung vom Bund erhalten müsse. [VW]