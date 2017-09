Jubiläumsfeier im Les Trios Rois

BASEL

8. September 2017

Anlässlich des 120. Jahrestags des ersten Zionistenkongresses luden die European Coalition for Israel (ECI) und das Forum for Cultural Diplomacy zu einem feierlichen Diner ins Les Trois Rois ein.

Rund 40 Gäste aus aller Welt fanden den Weg nach Basel, um der ideellen Gründung Israels zu gedenken, die Theodor Herzl erstmals 1897 in Basel in eben diesem traditionsreichen Hotel in seinem Tagebuch prophezeite. Ansprachen hielten unter anderem der israelische Botschafter aus Bern, Jacob Keidar, und der Präsident der Israelitischen Gemeinde Basel, Guy Rueff. Thomas Sandell, Gründungsdirektor der ECI, begrüsste die Anwesenden (Foto), anschliessend kam Gregory Lafitte, ECI-Director für Uno-Angelegenheiten, als Gastredner zu Wort. Unterstützt wurde der Anlass von der Basler Esther Foundation, deren Stiftungsrat und Vorsitzender der ECI, Rudolf J. Geigy, für das Gelingen des Abends sorgte. Auch Philip Prinz von Preussen, Urenkel des deutschen Kaisers Wilhelm II. und Kurator der Gedenkstätte Riehen, nahm an dem Diner teil. Botschafter Keidar bedankte sich bei den Initiatoren des Abends und verwies darauf, dass die zionistische Idee bereits vor 120 Jahren in Basel grosse Unterstützung von christlicher Seite erfahren habe. Damals sei die Idee von einem jüdischen Staat nicht viel mehr als ein Traum gewesen, und er erntete Applaus für sein Zitat: «Wer ein Realist sein will, muss an Wunder glauben.» VW