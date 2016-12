Jubel und Empörung über Botschafterwahl

WASHINGTON

19. Dezember 2016

Trump bestimmt Siedler-Sympathisant David Friedman zu seinem Vertreter in Israel.

Himmelhoch jauchzend, zutode betrübt – dieses geflügelte Wort definiert die Reaktionen auf die Wahl des Anwalts und Siedler-Sympathisanten David Friedman zum neuen amerikanischen Botschater in Israel durch Donald Trump wohl am besten. «Die von ihm vertretenen Positionen sind extremer als irgendeine Position, die von einer israelischen Regierung je vertreten worden ist», meinte etwa Rabbi Rick Jacobs, Präsidentin der Union für Reformjudentum, der grössten jüdischen Gruppe in den USA. Die Reform-Präsidentin nimmt damit Bezug auf die von Friedman in einem in den israelischen Medien erschienenen Interview, in dem der künftige Botschafter, der dem Vernehmen nach von Jerusalem aus arbeiten wird, der vollen Annektierung der Westbank durch Israel den Vorzug gegenüber der Zweistaatenlösung gibt, obwohl. Israels offizielle Position nach wie vor die Befüwortung des Grundsatzes von zwei Staaten für zwei Völker ist. Der designierte US-Botschafter hat aus seinem Herzen noch nie eine Mördergrube gemacht. So bezeichnete er im vergangenen Juni im rechtsgerichteten Medium «Arutz Sheva» den scheidenden Präsidenten Barack Obama als Antisemiten und die Anhänger der als link-orientierte verschrieene pro-israelische Organisation J Street als «schlimmer als die Kapos», eine Anspielung auf die Juden, die im Zweiten Weltkrieg in den Nazi-Todeslagern nicht selten Glaubensgenossen an die Deutschen verrieten. In einer Schlagzeile über ein Essay in «Arutz Sheva» schrieb Friedman sodann: «Beendet das Zweistaaten-Narrativ. Es war nie eine Lösung, sondern nur eine Illusion, die sowohl den USA als auch den Arabern diente.» Und in einem Artikel in der «Jerusalem Post» schrieb der künftige Botschafter kurz vor den US-Präsidentschaftswahlen: «Unter Präsident Trump wird Israel sich nicht unter Druck fühlen, selbstzerstörerische Konzessionen machen zu müssen.» Logischerweise weniger Begeisterung bringen links von der politischen Mitte stehende jüdische Gruppen dem designierten Botschafter gegenüber zum Ausdruck. David Friedman stehe «weder für die Demokratie noch für den jüdischen Wert von Tzedek (Gerechtigkeit), die beide in diesen Zeiten so bitterlich benötigt werden», schreibt etwa der «New Israel Fund» (NIF). Vielmehr repräsentiere er extreme Rand-Ansichten, die von den meisten amerikanischen Juden abgelehnt würden. Ins gleiche Horn stösst die gegen die Besetzung eingestellte jüdisch-amerikanische Gruppe «IfNotNow» (wenn nicht jetzt): «Diese Ernennung ist nur der letzte Hinweis darauf, dass der designierte Präsident Trump beabsichtigt, die Besetzung weiter zu zementieren und politische Linien zu vefolgen, die weiter Israeli und Palästinensern keine Freiheit und Würde gewähren werden.» Morton Klein dagegen, Präsident der Zionistischen Organisation von Amerika, kann sich vor lauter Zufriedenheit kaum halten: «Mein Freund David Friedman hat das Potential, der grösste US-Botschafter zu werden, den Israel je gehabt hat.» Er habe ein gründliches Verständnis für Israels Verteidigungsbedürfnisse, für die Gefahren, mit denen das Land konfrontiert sei und den unmittelbaren Gefahren eines Staates der Hamas-Palästinensischen Behörde. «Kein bisheriger Botschafter würdigte die politischen, historischen, legalen und religiösen Rechte der Juden auf Judäa, Samaria und Jerusalem so wie David», fasste Morton Klein seine Laudatio zusammen. Und Vize-Aussenministerin Tzippi Hotovely sprach von einer «sehr willkommenen Nachricht» für Israel. Der aussenstehende Beobachter hingegen zieht es vor, abzuwarten und Tee zu trinken... [JU]