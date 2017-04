Journalistische Wanderungen

Mit seinen fast 43 Jahren kann Bret Louis Stephens bereits auf eine journalistische Laufbahn zurückblicken, um die ihn nicht wenige in der Medienszene beneiden dürften. Der Journalist ist in New York geboren und studierte an der London School of Economics sowie an der Universität von Chicago. Stephens war eine Zeit lang Chefredaktor der «Jerusalem Post», bevor er 2004 als stellvertretender Redaktor der Editorial-Seite ans «Wall Street Journal» berufen wurde. Als jüngste Station auf Stephens steiler journalistischer Karriere erfolgt nun die Berufung zum Op-ed-Kolumnisten der «New York Times» (NYT). In einer Twitter-Botschaft schreibt Stephens, der bereits den Pulitzer-Preis für seine Kommentare erhalten hat, zu seiner jüngsten Ernennung: «Ich bin zutiefst dankbar für die vielen Jahre bei einer ausserordentlichen Zeitung wie dem Wall Street Journal und freue mich nun auf viele weitere Jahre bei der NYT, einer ebenfalls ausserordentlichen Zeitung.» In Israel wird vermerkt, dass es der «New York Times» mit der Einstellung Bret Stephens gelungen ist, den lan-ge vakanten Platz eines pro-israelischen Kolumnisten zu besetzen.