Jordanische Polizei stürmt Kreuzritterschloss

KARAK

19. Dezember 2016

Vier Terroristen tot, nachdem sie zehn Menschen ermordet hatten, darunter Offiziere und Touristen.

Nach Angaben der jordanischen Polizei vom Sonntagabend haben Truppen bei der Erstürmung eines beliebten Kreuzritterschlosses in Karak im Süden des Landes vier Terroristen getötet. Zuvor hatten diese zehn Menschen umgebracht, darunter sieben Polizeioffiziere, eine kanadische Frau und zwei lokale Zivilisten. Mindestens 29 Menschen wurden mit teils schweren Veletzungen in Spitalpflege verbracht. Die Identität der Terroristen, die automatische Waffen benutzt hatten, war zunächst nicht bekannt, doch wird vermutet, dass es sich um islamische Extremisten gehandelt hat. In einem Versteck wurden zudem grosse Mengen an Sprengstoff, Waffen und Selbstmordgürtel gefunden. Der Feuerwechsel dauerte nach Angaben von Augenzeugen mehrere Stunden. Nach Polizeiangaben sind die Terroristen vom 30 Kilometer entfernten, für seine rege Schmuggelaktivität bekannten Wüstenort Qatraneh nach Karak gekommen. – Jordanien ist einer von wenigen Araberstaaten, die sich aktiv an der von den USA angeführten Kampagne gegen den «Islamischen Staat» in Syrien beteiligen. [TA]