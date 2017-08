Jordanines König besucht den Palästinenserpräsidenten

AMMAN-RAMALLAH

4. August 2017

Abbas kann nicht ausreisen, weil er keinen Kontakt mit Israel will. Also kommt der Monarch zu ihm.

Am Montag Nachmittag wird der jordanischen König Abdullah II nach Ramallah in der Westbank reisen, wo er mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und hohen palästinensischen Offiziellen die jüngsten Ereignisse auf dem Jerusalemer Tempelberg und die politischen Entwicklungen besprechen will. Palästinensischen Quellen zufolge war der Monarch verärgert über die Art, wie Israel die Affäre mit seiner Sicherheitswache behandelte, der auf dem israelischen Botschaftsgelände in Amman zwei Jordanier erschoss, und auch darüber wie Jerusalem bei den Ereignissen auf dem Gelände der el-Aqsa-Moschee vorgegangen ist. [TA]