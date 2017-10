Jom Kippur – das wahre Erlebnis

JUDENTUM 2.0

RICHARD C. SCHNEIDER, 4. Oktober 2017

Ich bin ein Diaspora-Kind, seit Kindesbeinen gewohnt an einem nicht jüdischen Umfeld vorbei in die «Schil» zu gehen. Draussen tost das normale Leben, wir behaupten etwas anderes. So war es seit Jahrtausenden, so bin ich auch aufgewachsen.

Ich muss zugeben, dass mich mein Leben in Israel verdorben hat. Für immer, fürchte ich. Vor allem, wenn es um Jom Kippur geht. Ich oute mich gerne: Ich bin nicht besonders fromm, in der Hitze Israels habe ich es noch nie durchgehalten nichts zu trinken. Ich verbringe Jom Kippur zu Hause, in der totalen Stille des Tages. Keine Autos, kein Verkehr, keine Geschäfte. Stille im ganzen Land. Ja, eine gewisse heilige Stille. Es ist wunderbar. Man steigt aus der Zeit aus. Erst in Israel habe ich begriffen, was Jom Kippur sein kann.

Dieses Jahr war ich wieder in der Diaspora. Weil ich bei meiner Familie sein wollte, was ja wunderbar ist. Aber irgendwie war die Stimmung für mich nicht mehr «richtig». Ich merkte, wie ich zerrissen bin – zwischen der israelischen Normalität, der Selbstverständlichkeit des Jüdischseins und der für mich noch selbstverständlicheren, aber dennoch nicht mehr ganz stimmigen Diasporaexistenz. An Feiertagen, wohlgemerkt, nur an Feiertagen.

Nein, ich bin nicht religiös und halte Jom Kippur gewiss nicht, wie es die Halacha verlangt. Aber die Stille des Tages in Israel lässt mich nachdenklicher werden, ich komme, selbst wenn ich den ganzen Tag daheim bin, dem, was Jom Kippur bedeutet kann näher, als wenn ich ständig an den Gojim vorbei in die «Schil» renne, um dort mit allen anderen herumzuschockeln, Jiddisch zu reden und das «Vidui» zu beten und gleichzeitig mit dem Kopf irgendwo anders zu sehen, bei dem, was ich draussen auf der Strasse gerade gesehen habe, das «normale» Leben eben.

Ich fände es wunderbar, wenn alle Juden an Jom Kippur nach Israel müssten. Ein neuer «psak», «Psak Schneider»: Juden, setzt euch ins Flugzeug, wenigstens an Jom Kippur seid dort, wo Jom Kippur wirklich Jom Kippur ist. Das Erlebnis ist aussergewöhnlich. Die Stille, die sich auf die Stadt legt, der Wind, das Licht, die Sonne, das Abschalten aller israelischer Radio- und TV-Programme, der Flughafen wird stillgelegt, keine Autos (ja, ich weiss ... Fahrräder überall ... nun ja ... nothing is perfect). Man ahnt, was dieser Tag in biblischen Zeiten bedeutet haben mochte. Man bekommt eine Ahnung der Dimension des Ewigen. Selbst wenn man nicht religiös ist. Wenn man draussen in der Welt ist, ist es immer dasselbe: Juden müssen sich einen Raum schaffen, der so tut, als sei er normal.

Nächstes Jahr deswegen Jom Kippur wieder in Israel. Und vielleicht kann ich meine Familie überzeugen, auch dahin zu kommen. Das wäre schön.







Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayrischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.