Joel Shapiro und sein Werk

WINTERTHUR

Leoni Vögelin, 13. Januar 2017

Die Ausstellung «Floor Wall Ceiling» des Kunstmuseums Winterthur thematisiert den Künstler Joel Shapiro, weniger in einer Retrospektive als vielmehr in einer Reihe wichtiger Momente in Shapiros Werk. Der 1941 geborene jüdische Künstler versteht sein Werk als Gegenentwurf zum Minimalismus der 1960er-Jahre, arbeitet jedoch ganz gezielt in dessen Formsprache, die er in ihr Gegenteil verkehrt. Mittels figürlichen Anspielungen und psychologischer Verdichtungen erzeugen seine Skulpturen eine beeindruckende räumliche Spannung. Shapiro gilt als herausragender amerikanischer Bildhauer, für seine Arbeiten verwendet er Bronze- oder Eisenguss. In der Ausstellung sind ausserdem Holzarbeiten aus den Jahren 1979 und 1980 zu sehen. Durch kolorieren und arrangieren des unscheinbaren Materials gelingt Shapiro so ein spielerischer Umgang. Ob es sich bei seinen Werken um figürliche oder abstrakte Arbeiten handelt, lässt der Künstler offen. Auf dem Bild zu sehen ist das Werk «Study (20 Elements)» von 2004.

Bis 17. April, Kunstmuseum Winterthur, Museumstrasse 52, Winterthur