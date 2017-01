«Jihadismus in Europa nicht vergleichbar mit palästinensischem 'Widerstand'».

ÖSTERREICH

19. Januar 2017

Kontroverser Kommentar in der «Wiener Zeitung».

Der Jihadismus in Europa sei nicht zu vergleichen mit dem palästinensischen «Widerstand». Das schreibt die staatliche «Wiener Zeitung» in einem Editorial. Die Sache des jihadistischen Terrors in Europa sei, so heisst es in dem Blatt, nicht zu vergleichen mit den «Ausdrücken des verzweifelten Widerstands» der Palästinenser gegen Israel. Das Editorial aus der Feder der Journalistin Liza Ulitzka erschien letzte Woche unter dem Titel «Islamistischer Terrorismus» in dem Tagesblatt «Wiener Zeitung», die dem Büro des österreichischen Bundeskanzlers gehört. Es folgten zahlreiche Solidaritätsbekundungen mit Israel in Westeuropa im Anschluss an die Ermordung von vier IDF-Soldaten am 8. Januar in Jerusalem. Die EU verurteilte den Zwischenfall harsch, und lokale Behörden in Berlin, Paris und Rotterdam bewilligten die Zurschaustellung der Israelflagge auf Denkmälern als ein Zeichen der Solidarität mit Israel. Die präzendenzlosen Gesten folgten der Häufung terroristischer Attacken in Europa seit 2012, wobei Methoden benutzt wurden, welche die palästinensischen Terroristen seit langem anwenden, einschliesslich Messerattacken, absichtlichen Autounfälle und Selbstmordbomben. Israel unter Premier Netanyahu fordert schon lange eine ausgewogene Darstellung im Vergleich zu den Terrorattacken gegen Israel und anderen westlichen Nationen. Attacken in Europa und Israel hätten aber politisch nichts miteinander gemeinsam, auch wenn Viele sehr gerne daran glauben würden, schrieb Ulitzka. «Der Mörder in Jerusalem war ein Palästinenser, der israelische Soldaten angriff, nicht Zivilisten wie in Berlin und Nizza.», meinte die Autorin. «Und sogar wenn die Opfer von Attacken in Israel oft Zivilisten sind, handelt es sich bei all diesen Akten letztlich um den Ausdruck verzweifelten Widerstandes gegen die israelischen Besetzer, die seit Jahrzehnten die palästinensische Bevölkerung in Gaza und der Westbank getötet und verfolgt haben», fügte die Journalistin hinzu. In ihrem Editorial behauptet Ulitzka, indem man den palästinensischen Terrorismus vergleiche mit dem jihadistischen Terrorismus in Europa würden man die Geschichte der Staaten Israel und Palästina ebenso vollkommen verneinen wie die Sache des aus den Zusammenhängen von Afghanistan, Syrien und Irak hevorgehenden islamischen Terrorismus. [TA]