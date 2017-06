NEW YORK

19. Juni 2017

Mehrfache journalistische Auszeichnungen.

Gleich vier Auszeichnungen, darunter drei erste Plätze, hat die Jewish Telegraphic Agency (JTA) an der alljährlich zur Verteilung gelangten Vergabe der Simon-Rockower-Auszeichnungen für hervorragenden jüdischen Journalismus erhalten. Die American Jewish Press Association gab die Gewinner der Preise für 2017 bekannt. Die Auszeichnungen betreffen im Jahr 2016 veröffentlichte Arbeiten und werden vom 13.-15. November in Los Angeles vergeben werden. Die ersten Plätze für die JTA gingen an den US-Korrespondenten Ben Sales, den Europa-Korrespondenten Cnaan Liphshitz und an die Freelance-Journalistin Elicia Brown. Sales gewann den Preis für seine hervorragende Arbeit über Frauen für «Black rabbinical student lead ‚Army of Moms’ in fighting Chicago gun violence.» Zudem wurde ihm der zweite Platz für Hervorragendes in einem Einzelkommentar für den Artikel «When my synagogue banned my baby on Yom Kippur.» Liphshiz erhielt die Auszeichnung für eine hervorragende Arbeit über Jüdisches Erbe und jüdisches Volkstum in Europa für den Bericht «My queasy night at Lviv’s controversial ‘Jewish‘ eatery.» Die Anerkennung für Brown galt ihrem persönlichen Essay «At Hanukkah, finding light in a time of illness and darkness.» - Der Forward erhielt acht Auszeichnungen und das «Hadassaf Magazine» deren sechs, gefolgt von der «Baltimore Jewish Times» und der «Atlanta Jewish Times» mit je vier Auszeichnungen. «Hamodia, die Cleveland Jewish News» und der «Dayton Jewish Observer» bekamen je drei Preise zugesprochen. [TA]