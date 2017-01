Jewish Labor Committee lehnt zukünftigen Arbeitsminister ab

USA

3. Januar 2017

Die traditionsreiche Organisation übt herbe Kritik an Andy Puzder. Der Manager lehnt eine Erhöhung der Mindestlöhne ab. Donald Trump will Puzder zum Arbeitsminister machen.

Zum Jahresbeginn mehren sich Berichte über die innenpolitischen Pläne von Donald Trump und der Republikaner im Kongress für die kommende Legislatur-Periode. Demnach wollen die Konservativen ihre Kontrolle über Exekutive, Legislative und bald auch Judikative zu einer historischen Umwälzung nutzen und die von den Demokraten unter Franklin D. Roosevelt und Lyndon B. Johnson erweiterte Macht des Staates in der amerikanischen Gesellschaft dramatisch reduzieren. Praktisch planen die Konservativen nicht nur eine massiven Welle der Deregulation für die Wirtschaft, sondern mittelfristig auch die weitgehende Privatisierung staatlicher Kranken- und Rentenversicherungen, also dieAbschaffung des sozialen Netzes.

Widerstand gegen diese Pläne regt sich erst allmählich. Bereits zu Wort gemeldet hat sich das traditionsreiche Jewish Labor Committee. Das JLC lehnt die Nominierung des Fastfood-Managers Andy Puzder zum Arbeitsminister durch Donald Trump ab. Der von Puzder geleitete Konzern wird von einem Hedge Fund kontrolliert und betreibt die Kettenrestaurants «Hardee´s» und «Carl´s Jr.».

Das JLC begründet die Opposition mit Äusserungen Puzders gegen die Erhöhung von Mindestlöhnen, die in den USA landesweit bei 7.25 Dollar liegen und speziell in der Gastronomie zu schwierigen Lebensumständen für die Mehrheit der Angestellten führen. Zudem hat Puzder als CEO zahlreiche Verstösse gegen das Arbeitsrecht und Sicherheitsbestimmungen in Restaurants zu verantworten, so das JLC.

Puzder hat mit Blick auf die Mindestlöhne erklärt, sein Unternehmen werde auf eine gesetzliche Erhöhung mit einer forcierten Automatisierung reagieren. Maschinen seien «immer höflich, stets auf Verkauf fixiert, würden nie Urlaub nehmen oder zu spät am Arbeitsplatz erscheinen». Zudem würden Maschinen nie Unfälle vortäuschen oder Klagen wegen Diskriminierung aufgrund ihres Alters, Geschlechtes oder Rasse einreichen. Deshalb fordert das JCL den US-Senat auf, die Nominierung von Puzder abzulehnen.

Das Jewish Labor Committee wurde 1934 in Reaktion auf den Vormarsch von Faschismus und Nationalsozialismus in Europa gegründet und versteht sich als Bindeglied zwischen der jüdischen Gemeinschaft und der Arbeiterbewegung in den USA in gemeinsamen Anstrengungen für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit. [AM]