Jetzt muss Trump den Worten Taten folgen lassen

ISRAEL

Jacques Ungar, 24. Mai 2017

Der Besuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump wird von diesem selbst als «historisch» gewertet – seine Vorstellungen von Frieden und Koexistenz im Land aber blieben unkonkret.



Bei Erscheinen dieser Zeitung hat, wenn alles planmässig verlaufen ist, US-Präsident Donald Trump den Nahen Osten schon wieder verlassen. Heerscharen von Experten, Militäranalysten und Polit-Kommentatoren sind an die Stelle der unmittelbar Engagierten getreten mit tiefgründigen, teils haarspalterischen Recherchen zur Frage, was Trump in der Region denn nun erreicht habe beziehungsweise wo er gescheitert sei.

Bereits in den Tagen vor der Landung des rund 1000-köpfigen Trosses aus Washington liess sich am Tenor führender Blätter in und ausserhalb Europas der Trend ablesen, den besagte Experten für den Abstecher Trumps in eines der Epizentren der Weltspannung anstimmten. Das befürchtete Chaos auf dem Flughafen Ben Gurion und im israelischen Luftraum allgemein blieb übrigens weitgehend aus.

Geballte Ladung an Kritik

«Pass auf Welt, Trump kommt», übertitelte etwa die «NZZ am Sonntag» ihre Vorschau auf Trumps Wirbelwind durch die Region. Dabei zitierte sie in ihrem Vorbericht über das Geschehen in und um Israel eine Kolumnistin in der «New York Times». Noch weiter ging das Blatt in seiner kritischen Trump-Beurteilung: «Die Fieberkurve zeigt steil nach oben», liest man dort angesichts eines «sprunghaften, launischen und eitlen» Charakters des amerikanischen Präsidenten. Die «NZZ am Sonntag» beruft sich auf einen Artikel von Tony Schwartz in der renommierten «Washington Post», in dem es heisst, Trump könne nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Damit noch nicht genug. Das renommierte Blatt bringt Auszüge aus einer Umfrage des Online-Magazins «Politico», der zufolge die Mehrheit der Amerikaner Trump als «unberechenbar, verantwortungslos, unwissend und verlogen» empfindet. Es gehe ihm nur um sich selbst; er könne einfach nicht aus seiner Haut heraus.

Angesichts dieser geballten Ladung Kritik an Trump – die «NZZ am Sonntag» ist in dieser Beziehung keine Ausnahme – darf es niemanden verwundern, wenn der Artikel zum Schluss das Gespenst der Amtsenthebung eines amtierenden Präsidenten an die Wand malte. Dabei werden Demokraten zitiert, die auf den 25. Verfassungszusatz hinweisen, der eine Amtsenthebung gestattet, wenn der amerikanische Präsident aus medizinischen Gründen seine Pflichten nicht mehr erfüllen könne.

Versteckte Hoffnungen

Die Wochenpublikation «Die Zeit» fasst alle diese kritischen Anti-Trump-Ergüsse wohl am prägnantesten in zwei Worten und einem Ausrufezeichen zusammen, die es über seine ausführliche Analyse des Phänomens Trump setzte: «Bitte anschnallen!» Besser als abendfüllende Abhandlungen gelangt in dieser knappen Aufforderung die Stimmung zum Ausdruck, welche Donald Trump und seine Nahostreise dominierte: Unsicherheit, Misstrauen und eigentlich nur im Versteckten noch Hoffnungen auf einen Erfolg zum allseits so benötigten Durchbruch.

Es ist zu konstatieren, dass sich trotz allem Prunk und Glanz des Trump-Besuchs am Elementaren zunächst nicht viel änderte. Am klarsten gelangte dies in den Worten von Bildungsminister Naftali Bennett zum Ausdruck, der ohne Umschweife gegenüber Radio Israel meinte, Trump rede an der Wirklichkeit vorbei, wenn er meine, das rechtsnationale Lager in Jerusalem würde je einem Palästinenserstaat zustimmen. «Friede ja, aber nicht der Friede, der ihm vorschwebt.» Nach der Art von Frieden befragt, der ihm vorschwebt, verteilte Bennett Allgemeinplätzchen und kalten Kaffe, indem er meinte, eine Nation könne nicht Besetzerin in ihrer eigenen Heimat sein.

Eine echte Chance?

Nach dem Aufenthalt in Riad glaubte der US-Präsident, es habe sich eine echte Chance auf einen Durchbruch zur Koexistenz herauskristallisiert. Trump benutzte in diesem Zusammenhang sowohl in seiner Rede vor den arabischen Spitzenpolitikern in Saudi-Arabien als auch in seinen Begrüssungsworten auf dem Flughafen Ben Gurion mehrfach Worte wie «historisch». Zwar haben solche Floskeln sich in Dutzenden Jahren vergeblicher Bemühungen um eine Annäherung bis zur Unkenntlichkeit an den Realitäten abgewetzt und werden heute kaum noch von jemandem wirklich ernst genommen. Trumps Optimismus könnte aber durchaus ansteckend wirken, vorausgesetzt, es gelingt ihm, seinen Worten und Aufrufen auch Taten folgen zu lassen, und zwar Taten, die sowohl von eingefleischten Gegnern der Zweistaatenlösung in Jerusalem mitgetragen werden als auch vom gemässigten sunnitisch-arabischen Lager. Wie der US-Präsident die psychologische Barriere zwischen grundsätzlicher Zustimmung zu einem wie auch immer gearteten Zusammenleben und dem praktischen Aufkrempeln der Ärmel und dem gemeinsamen Anpacken akuter Probleme durchbrechen will, ist vorerst noch sein Geheimnis. Viele zweifeln daran, dass er selber überhaupt weiss, was er konkret erreichen will und, noch wichtiger, was er mit welchen Mitteln durchsetzen kann. Eines darf wenigstens gesagt werden: Die Stimmung zwischen den Trumps und den Netanyahus war am Montagabend in der Jerusalemer Residenz der letzteren derart gut, dass man beinahe versucht gewesen wäre, an den Erfolg zu glauben. Wir sollten uns aber nicht blenden lassen von Küsschen hier, Küsschen dort und munter vor sich hinplätscherndem Smalltalk. Wenn es wirklich hart auf hart gehen wird – und dieser Moment wird kommen –, wird Israel den Geschäftsmann Trump kennenlernen. Und dann gibt es keine faulen Kompromisse mehr, sondern nur noch Sieg oder Niederlage. Vor seinem Abflug aus der Region in Richtung Vatikan machte Trump am Dienstag noch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Bethlehem seine Aufwartung, besuchte die Gedenkstätte Yad Vashem und das Israel-Museum, wo er nochmals die Gelegenheit nutzte, den Israeli ins Gewissen zu reden. 