Jetzt drohen Moskau und Teheran den USA

SYRIENS BÜRGERKRIEG

10. April 2017

Mit ihrem Raketenangriff hätten die Amerikaner «rote Linien» überschritten.

Der Austausch verbaler Grobheiten zwischen Washington, Teheran und Moskau im Gefolge des syrischen Sarin-Massakers in Idlib und des anschliessenden amerikanischen Raketenangriffs auf eine syrische Luftwaffenbasis nimmt stets bedrohlichere Formen an. Ein gemeinsames Kommandozentrum, gebildet aus Kräften der Russen, Iranern und alliierten Milizen, die Präsident Bashar Assad die Stange halten, erklärte am Sonntag, die USA hätten mit ihrem Schlag gegen eine syrische Basis «rote Linien» überschritten, und man würde nun auf jede neue Aggression reagieren und das Niveau der Unterstützung an ihren Alliierten (sprich:Syrien) erhöhen. Die Verlautbarung besagte, dass die Allianz, zu der auch die Hizbollah gehört, werde nicht davor zurückschrecken, Syrien zu «befreien». Die amerikanische Präsenz in Nord-Syrien sei illegal, und deren Ziel, die Gegend zu kontrollieren, mache sie zu einer «Besatzungs»macht. US-Präsident Donald Trump wird diese Breitseite wohl kaum stillschweigend hinnehmen. Eine verbale Retourkutsche ist das Mindeste, was zu erwarten sein wird. [JU]