Jerusalem begrüsst Haltung Berns gegenüber terrornahen NGOs

SCHWEIZ-ISRAEL

23. August 2017

Gerald Steinberg: «Wichtiger erster Schritt».

Den Beschluss des schweizerischen Aussenministeriums, die Finanzierung der palästinensischen NGO «Human Rights International Humanitarian Law Secretariat», Ramallah, wegen ihrer Nähe zum Terrorismus einzustellen, bezeichnet Gerald Steinberg als einen «wichtigen ersten Schritt in der Verantwortlichkeit der NGO-Finanzierung durch das schweizerishe Aussenministerium, welche die jüngste Gesetzgebung zum Thema reflektiert.» Mit der Einstellung der Zahlungen an das WATC (Women Affairs Technical Committee) würden die Schweizer, wie Steinberg gegenüber der «Jerusalem Post» ausführte, ähnlichen Schritten Dänemarks und Hollands folgen. Steinberg, der Präsident der Jerusalemer Organisation NGO-Monitor ist, bezeichet die «radikale palästinensische NGO» als eine von vielen Organisationen, die durch das Human Rights Secretariat – Jahresbudget 4 Milionen Dollar – finanziert werden. Steinberg fügt hinzu: «Eine Anzahl der Geldempfänger sind mit der Terrororganisation PFLP – Volksfront für die Befreiung Palästinas – affilliiert.» Nach der Einfrierung der WATC-Finanzierung sei die Frage nun die, ob die eidgenössische Regierung die Teilnahme am «sehr prolematischen Mechanismus des Secretariat» und anderer Rahmen, die Steuergelder hinter der Fassade von Menschenrechten und Frieden missbrauchen, neu überprüfen werde. – Gelinde gesagt auf wenig Verständnis stösst in Israel seit jeher die Tatsache, dass das Nicht-EU-Mitglied Schweiz, welches seit Jahren Hamas-Offizielle empfängt, sich bisher immer weigert, die Hizbollah und die Hamas als gesetzeswidrige Terroreinheiten zu deklarieren. JU