Jerry Lewis im Alter von 91 Jahren verstorben

21. August 2017

Seine Karriere reichte von der Vaudeville-Ära bis in das Internet-Zeitalter. Jerry Lewis hat in seiner 75-jährigen Laufbahn nicht nur Entertainment-Geschichte geschrieben. Er hatte auch als Spendensammler Ausnahmequalitäten.



Jerry Lewis konnte ein Alptraum für Journalisten sein. Bei seinem letzten Interview im Dezember 2016 peinigte er einen Mitarbeiter des «Hollywood Reporter» mit kargen «Ja» und «Nein» Antworten. Auf die Frage, warum seine Generation von Entertainern auch im hohen Alter weiter so beharrlich arbeitet, gab der damals 90-Jährige barsch zurück: «Weil wir unsere Sache gut machen» (Link).

Damit brachte der am gestrigen Sonntag in seinem Heimatort Las Vegas verstorbene Komiker, Schauspieler, Autor und Regisseur eine der grössten Karrieren im amerikanischen Entertainment auf den Punkt. Im März 1926 als Jerome (oder Joseph) Levitch in Newark, New Jersey, geboren, wuchs er im Show-Business auf. Die Eltern Danny und Rae traten als tanzender Sänger und Pianistin an Vaudeville-Bühnen und den jüdischen Ressorts der Catskills auf und hatten dazu den weniger «ethnisch» tönenden Bühnennamen Lewis angenommen. Der Junge musste eine unstete Kind erleben, da ihn die Eltern meist bei der Mutter oder den Schwestern von Rae Levitch unterbrachten.

Lewis nahm daraus Angstzustände und heftige Gemütsschwankungen mit, aber auch das Bedürfnis, Mitmenschen zu gefallen und diese zu gewinnen. Dazu verhalf ihm sein Talent als Komödiant, das er schon an der Schule in New Jersey für Sketche und Amateur-Shows anwendete. 1938 trat er neben dem Vater erstmals selbst professionell auf und ahmte an einem Hotel-Club populäre Sänger nach. Vor seinem 16. Geburtstag warf Lewis die Schule hin und begann an kleinen Clubs mit einem Komik-Akt, bei dem er weiter stumm grimassierend und kaspernd populäre Hits «nachsang». Ende Juli 1945 heiratete er die Sängerin Patti Palmer, mit der er bis 1980 zusammenblieb. Das Paar hatte sechs Söhne.

Bei dem ersten Date mit Patti sah das Paar 1944 in Manhatten einen Auftritt des jungen Sängers Dean Martin. Lewis war von der selbstbewussten Coolness Martins tief beeindruckt. Im März 1946 trafen beide erneut bei einem Engagement zusammen und improvisierten am Ende des Abends Sketche, die Aufmerksamkeit und Lob bei dem Branchenblatt «Billboard» fanden. Im Juli 1946 traten beide in Atlantic City erstmals als Duo auf. Die Kombination des hektischen, schusseligen und unsicheren, dabei aber auch anarchisch-unberechenbaren Lewis mit dem coolen Sänger Martin schlug ein wie eine Bombe. Bereits im Sommer 1948 folgte das ungleiche Paar einem Ruf des «Copacabana» Clubs an der Upper East Side Manhattans, damals dem wichtigsten Club des Landes. Gleichzeitig füllte ihr Akt mühelos etwa die 6000 Plätze des «Roxy Theater» am Times Square in Manhattan.

Auftritte im Radio und im damals neuen Medium Fernsehen folgten. 1949 nahm das Hollywood-Studio Paramount das Duo unter Vertrag. Lewis und Martin traten gemeinsam in 16 Filmen auf, darunter den von Frank Tashlin gedrehten Klassikern «Artists and Models» (1955) und «Hollywood or Bust» (1956). Erschien Martin auf der Bühne oder der Leinwand als dominierende Figur, übernahm Lewis hinter den Kulissen zunehmend die Regie bei der Entwicklung der Auftritte und Filme. Darüber zerbrach die Zusammenarbeit im Sommer 1956.

Lewis zeigte zunehmend Interesse an der Gestaltung von Filmen und übernahm nach drei weiteren Kooperationen mit Tashlin 1960 erstmal selbst Regie bei dem Hit «The Bellboy», wo er als Hommage an den Slapstick der Stummfilm-Ära einen extrem ungeschickten Hotel-Pagen spielte. Bis 1965 folgten weitere Kino-Hits, wobei «The Nutty Professor» einen Höhepunkt bildete. In Anlehnung an «Dr. Jekyll und Mister Hyde» spielt Lewis hier einen schüchternen Professor, der sich dank eines selbstgebrauten Elixiers in Dean Martin, den mässig super-coolen Frauenhelden und Nightclub-Performer Buddy Love verwandelt.

Bereits 1965 brach die Kino-Karriere von Lewis ein. Der Geschmack des Publikums änderte sich und seine Mischung aus Slapstick und Pathetik stiess zunehmend auf Desinteresse. 1972 scheiterte das ehrgeizige Projekt «The Day the Clown Cried» über einen Performer im Vernichtungslager Auschwitz an juristischen Auseinandersetzungen. Lewis fiel in eine persönliche Krise und wurde zeitweise von dem Schmerzmittel Percodan abhängig. Erst ein starker Auftritt in Martin Scorseses «King of Comedy» brachte Lewis wieder Erfolg bei Kritik und Kino-Publikum. Weitere Rollen auch am Broadway folgten.

Während er in den USA lange keine Liebe bei der Kritik fand, feierten Kinofreunde in Frankreich Lewis als «Auteur» mit einem unverwechselbaren Stil. 2013 wurde er auf dem Filmfestival in Cannes offiziell als «Gigant des Kinos» anerkannt. Damals wurde auch ein Rohschnitt seines letzten Filmes «Max Rose» gezeigt, in dem Lewis einen alternden Jazz-Pianisten spielt. Der Film war in den USA erst 2016 im Rahmen einer Hommage des Museum of Modern Art in Manhattan an Lewis zu sehen.

Lewis war jedoch gleichzeitig stets als Entertainer in Las Vegas aufgetreten und übernahm die Moderation des «Jerry Lewis MDA Telethon», bei dem er für die «Muscular Dystrophy Association» in jährlichen Marathon-Galas zwischen 1966 und 2010 über 2,45 Milliarden Dollar für die Betreuung von Muskelschwund-Opfern und die medizinische Forschung gesammelt hat (https://www.mda.org/). Die Summe stellt einen einzigartigen Rekord auf diesem Gebiet dar. Lewis ist trotz einer Serie von Gesundheitsproblemen bis Ende letzten Jahres aufgetreten. Daneben gab er von 1967 an Kurse an der Filmschule der University of Southern California. Er hat im Jahr 1983 ein zweites Mal geheiratet. Aus der Ehe mit SanDee Pitnick gingen eine Tochter und vier Söhne hervor. [AM]