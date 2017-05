Jedes Mass verloren?

Wenn jemand in einer parlamentarischen Wahl mit rund 80 Prozent der abgegebenen Stimmen siegt, darf er mit dem Ergebnis mit Fug und Recht sehr zufrieden sein. So geschehen mit Bildungsminister Naftali Bennett, dem alt-neuen Vorsitzenden der rechtsnationalen Partei Habayit Hajehudi. In den Primärwahlen schwang er nämlich mit etwa 80 Prozent der Stimmen gegen zwei Mitbewerber obenaus. Einige Zitate aus seiner Siegesrede lassen allerdings aufhorchen: «Wir werden unsere Revolution fortsetzen», ge-lobte er, bevor er zur Schlussfolgerung gelangte: «Wir haben den Grundstein gelegt auf dem Weg zur Führung des Landes.» Vielsagend sind diese Worte vor allem, weil sie einen Einblick ins ideologische Ge-dankengut der Leute um Bennett vermitteln. Der Minister hat wahrscheinlich das Mass alle Dinge nicht verloren. Vielmehr glaubt er wohl daran, dass er eines Tages mit seinen politisch wie territorial maximalistischen Thesen den auch nicht gerade zum linken Flügel gehörenden Binyamin Netanyahu vom Podest des Regierungschefs wird stürzen können. Diese Absicht verdeutlichte er auch mit der Bedeutung, die er seinem Sieg in den Primärwahlen beimisst: Sein 80-Prozent-Sieg zeige, wie eine Partei aussieht, die «stark, lebendig und bereit ist, die Nation zu führen.» Solange das politische Establishment Israels weiterhin den Schlaf der Behäbigkeit schläft oder sich mit Korruptionsklagen herumschlagen muss, wird Bennet, flankiert von Gesinnungsgenossen wie Ayelet Shaked, Miri Regev, Bezalel Smotrich und der gleichen mehr unaufhaltsam vorwärtsmarschieren, auf die Machtübernahme hin.