Jason Greenblatt will schlichten

Jason Greenblatt soll die gespannte Stimmung rund um die Tempelbergkrise entschärfen.

Vor dem Hintergrund der Tempelbergkrise und der Eskalation in der Westbank und Ostjerusalem landet Jason Greenblatt, US-Präsident Trumps Gesandter für den Friedensprozess, heute Montag in Israel. Ein Sprecher der Administation bestätigte, dass Greenblatt nach Israel komme, um Bemühungen zum Abbau der Spannungen in der Region zu unterstützen. Dabei soll der Gesandte ständig mit Jared Kushner, dem hochrangigen Trump-Berater (und dessen Schwiegersohn) in Kontakt stehen, um die Positionen zu koordinieren. Mit seinem Eintreffen in Israel scheint Greenblatt sich den Bemühungen Ägyptens und Jordaniens anzuschliessen, dem dieser Tage vor allem durch einen Mangel an Führungsqualität hervorstechenden Israel zu helfen, einen Weg aus der Krise zu finden. Mit der Entsendung Greenblatts in die Region bringt Washington seine Besorgnis über die zunächst unaufhaltsam erscheinende Eskalation zum Ausdruck. Wie «Haaretz» am Montag enthüllte, hielt Premierminister Netanyahu am letzten Mittwoch von seinem Budapester Hotel aus eine 30 Minuten dauernde Telefonkonferenz zum Thema mit Kushner, Greenblatt und US-Botschafter David Friedman. Ein ähnliches Gespräch führte Kushner am Donnerstag mit Palästinenserpräsident Abbas. Konkrete Erfolge dieser Kontakte lassen zunächst noch auf sich warten. [JU]