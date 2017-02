Japan-Preis für Computerwissenschafter

WEIZMANN-INSTITUT

6. Februar 2017

Belohnung für Arbeit im Bereich der Cryptographie.

Der israelische Computerwissenschafter Adi Shamir, 64, vom Weizmann-Institut in Rechovot hat den Japan-Preis für das Jahr 2017 erhalten. Die Japan-Prize-Foundation gab die Verleihung am Wochenende bekannt und teile mit, es handle sich um eine Anerkennung für Shamirs «Beitrag zur Informationssicherheit durch pionierhafte Forschung im Bereich der Cryptographie». Shair hat den Preis als zweiter Israeli erhalten. Der erste Preisträge des Japan-Preises war 1985, dem esten Jahr der Veleihung des Japan-Preises, der Biophysiker und ehemaliger israelischer Staatspräsident. 2002 erhielt Shamir zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftern den Turing Award, der vielerorts als die weltweit prestigeträchtigste Auszeichnung für Computerwissenschaften angesehen wird. Die Japan-Prize-Foundation wählte Professor Shamir und zwei andere Bewerberinnen – Emmanuelle Carpentier, Direktorin des Max Planck Instituts für Infektionsbiologie in Berlin, und Jennifer Douda, Professorin an der University of California, Berkeley, für ihre Forschungsarbeiten aus 13'000 Nominierungen. Die Gewinner erhalten am 19. April in Tokio als Preis jede/r den Gegenwert von rund 443'000 Dollar. [TA]