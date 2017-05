Ivanka Trump: Ratgeben, Lernen und Profitieren simultan

USA

3. Mai 2017

Die Interessenkonflikte des Trump-Klans zwischen Geschäft und Politik sprengen sämtliche Konventionen in Amerika. Dies zeigten gestern Dienstag gleich mehrere Enthüllungs-Artikel.

Lästermäuler sehen keinen Zufall darin, dass Ivanka Trump der «New York Times» just zum gestrigen Dienstag Interview für einen langen Beitrag über ihre Rolle als Beraterin ihres Vaters als US-Präsident gegeben hat (https://www.nytimes.com/2017/05/02/us/politics/ivanka-trump.html): Gleichentags erschien ein neues Buch von ihr. Den Vertrag zu «Women Who Work: Rewriting the Rules to Success» hat sie im Wahlkampf unterschrieben. Aber nun vermarktet sie das Werk auch durch ein Exzerpt in dem Magazin «Fortune». Dieses zeigt dazu einen Clip aus ihrem jüngsten Auftritt in Deutschland mit anderen, prominenten Damen wie Bundeskanzlerin Angela Merken (Link).

So gehen Geschäft, Pflege der Marke Trump und Ivankas, neue Rolle als Ratgeberin des mächtigsten Mannes der Welt Hand in Hand. Das Exclusive der Times ist in freundlichem Ton gehalten und offenbart primär, dass sich die 34-Jährige zwar in Vieles einmischt im Weissen Haus. Gleichzeitig gibt Ivanka zu, dass sie ständig lernt. Unklar bleibt jedoch ihr Einfluss. Denn viel hat sie bislang nicht erreicht als Präsidenten-Ratgeberin. Sie hat die Förderung von Frauen und Mädchen in Bildung, Familie und Beruf als zentrales Anliegen erkoren. Aber der Papa nutzt sie womöglich nur als Aushängeschild für eine im Kern reaktionäre Agenda.

Der Times-Artikel macht klar, dass Ivanka ihre feministische Seite erst Ende 2013 entdeckt hat, nachdem Sheryl Sandberg mit ihrem Buch «Lean In» eine neue, marktliberale Kombination von Feminismus und Karriere-Erfolg propagiert hatte. Zuvor gab es in Ivankas Mode-Firma etwa keinen Mutterschaftsurlaub. Diesen hat sie erst eingeführt, nachdem sie ihre Marke – auch damals schon «Women Who Work» geheissen – in ein niedrigeres Preissegment bewegt hatte. Sie hat sich also an den Sandberg-Trend angehängt und die «Ermächtigung» von Frauen in ihr Marken-Branding integriert.

Der Geschäftssinn der Trumps wurde auch an einer Geschichte der «Washington Post» aus den Philippinen deutlich. Trump hat deren blutdurstigen Präsidenten Rodrigo Duterte ohne Absprache mit dem Aussenministerium oder dem Nationalen Sicherheit am Sonntag anscheinend spontan nach Washington eingeladen (Link): Bis vor wenigen Tagen lief auf den Philippinen ein Werbeclip mit Trump und Tochter Ivanka für Apartments in einem neuen Trump-Hochhaus in Manila.

Zudem brachte CNN an den Tag, dass Ivanka entgegen den Behauptungen von Regierungssprecher Sean Spicer vor ihrem Eintritt in das Weisse Haus nicht von dem Office of Government Ethics überprüft worden ist. Dieses ist ein «Wachhund» für Interessenkonflikte, die bei den Trumps gänzlich neue Dimensionen erreichen (Link).

Schliesslich sorgte auch der Schwiegersohn und Berater Jared Kushner für Schlagzeilen in Sachen Interessenkonflikte: Laut dem Wall Street Journal hat er bei der für die Zulassung in den Staatsdienst notwendigen Offenlegung seiner Finanzen und geschäftlichen Aktivitäten Kredite zu über einer Milliarde Dollar von zwanzig Geldgebern und obendrein Investitionen in einem Tech-Start Up namens «Cadre» verschwiegen (Link). Daran sind auch Goldman Sachs, der konservative Milliardär Peter Thiel und der linksliberale Investor George Soros beteiligt. [AM]