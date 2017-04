Ist Sean Spicer für Donald Trump noch tragbar?

WASHINGTON

13. April 2017

Mit seiner de facto Verteidigung Hitlers hat der Pressesekretär des Weissen Hauses sich möglicherweise sein politisches Grab geschaufelt.

Entweder braucht Sean Spicer, Pressesekretär des Weissen Hauses, dringend Nachhilfestunden in den elementarsten Elementen der Gegenwartsgeschichte, oder dann sollte er ebenso dringend einen Sprachkurs belegen, in dem Leute, wie er, die sich täglich den Fragen der Öffentlichkeit zu stellen haben, lernen können, wie sie sich in kniffligen Momenten aus brenzligen Situationen herausreden oder lernen müssten, wie man die Namen von Polit-Prominenz richtig ausspricht – Namen, mit denen ein Mann wie Spicer isch täglich mehrfach konfrontiert sieht, wie in diesen Tagen mit Bashar Assad, der im Mund des US-Pressesekretärs gleich mehrfach zu Bassar Ashad beziehungsweise Ashar Bassad wurde. Wir wollen an dieser Stelle gar nicht so weit gehen und Spicer bewusst antisemitische Tendenzen unterschieben. Das Mass an historischer Ignoranz jedoch, dass er mit der Fast-Verteidigung von Adolf Hitler, den er mit Bashar Assad vergleicht und dabei zum kaum glaubhaften Schluss kommt, Hitler habe «seinen eigenen Leuten» kein Giftgas verabreicht – dieses Mass an historischer Ignoranz ist derart enorm, dass Präsident Trump eigentlich gar nichts anderes tun kann, als sich möglichst rasch von Sean Spicer zu trennen, zumindest in dessen heutiger Funktion als Pressesekretär, als offizielles Aushängeschild sozusagen. Trump muss den Mann ja nicht gleich vor die Türe stellen. Irgendein Job als Packer im Materialmagazin des Weissen Haus wird sich wohl noch finden lassen für ihn. Allerdings müsste Präsident Trump höchspersönlich dazu Sorge tragen, dass Spicer bei jeder künftigen Beschäftigung im Dienste der Administration jeglicher offizielle Kontakt zur Aussenwelt unter allen Umständen vermeiden würde. Gelingt Trump dieses Unterfangen nicht, oder erachtet er es nicht als vordringlich, sich Herrn Spicers umgehendst beruflich zu entledigen – dann allerdings muss der amerikanische Präsident sich die publizistischen und Image-Folgen für sein unmögliches Verhalten nur einer einzigen Person zuschreiben: Sich selbst, und niemandem sonst. Spicer hat sich nachträglich noch entschuldigt für seine Lapsi linguae, aber diese Entschuldigungen tönten derart linkisch und wenig überzeugend, dass sie alles nur noch schlimmer gemacht haben. Wir wollen an dieser Stellen der fälligen Entscheidung des US-Präsidenten nicht vorgreifen, aber es braucht schon einiger Fantasie, um zum Schluss zu gelangen, Sean Spicer sei für die US-Administration noch tragbar.

Eine kursorische Erinnerungshilfe für Jene, denen eine Reinwaschung Hitlers von der Gas-Sünde gar nicht so ungelegen kommen würde:

· Hitler benutzte Gas wie Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Zyklon B, um mehr Menschen zu töten, als irgendjemand im Verlaufe der Geschichte.

· Spicers Meinung, Hitler habe keine «eigenen Leute» mit Gas vom Leben in den Tod befördert, hat mit der Wahrheit ebenfalls nichts z u tun: Hitler hat über 100000 Deutsche getötet, Juden wie Nichtjuden.

· Besonders lächerlich mutet Spicers Wortkreierung von den «Holocaust-Zentren» an. Wahrscheinlich wollte der hoffentlich baldige ex-Pressesekretär des Weissen Hauses von «Killing Centers» oder von Konzentrationslagern sprechen, hat sich aber aus unerfindlichen Gründen verquasselt.

· Der Journalist Ofer Aderet weist in «Haaretz» darauf hin, dass die Nazis chemische Waffen schon vor Beginn des Holocaustst 1941 benutzt hatten. So setzten sie 1939 CO2 im Rahmen der Aktion T4 ein, einem Programm für die unfreiwillige Euthanasie geistig Behinderter. Die Opfer (unter Ihnen auch wieder Deutsche) wurden von den Nazis als eine Bedrohung für die so genannte Reinheit der Rasse angesehen und wurden in sechs Zentren in ganz Deutschland vergast. Zehntausende wurden so getötet.

Jacques Ungar