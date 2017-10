Ist Irans Atomrisiko mit einem Male nicht mehr die grösste Gefahr für Israel?

ISRAEL

25. Oktober 2017

Eine Bemerkung Netanyahus, die fast untergegangen wäre.

In der Eröffnungssitzung der Knesset-Wintersession vom Montagabend schlugen sich Staatspräsident Rivlin und Premier Netanyahu wegen des Tauziehens um den Obersten Gerichtshof die Köpfe verbal fast ein. Dabei ging die Bedeutung einer Bemerkung fast verloren, die der Regierungschef in Sachen Sicherheit gemacht hat. Zum ersten Mal nämlich klassifizierte Netanyahu die iranische Einmischung in Syrien als grössere und unmittelbarere Gefahr für Israel als Irans Nuklearbedrohung. Zwar erwähnt er immr wieder das Nuklearthema, doch mit zunehmender Häufigkeit weist er auch auf die Einmischung Teherans in Syrien hin. Vielleicht ist es etwas weit hergeholt, doch zum ersten Mal überhaupt gestatteten die militärischen Zensurbeamten dem israelischen TV am Dienstagabend die Ausstrahlung einer Reportage über die israelischen humanitären Hilfeleistungen für die Zivilbevölkerung auf der syrischen Seite der Golanhöhen. Sollen hier neue Prioritäten aufgebaut werden? Will Netanyahu, wie «Haaretz» fragt, die Behandlung des Nuklearabkommens US-Präsident Trump überlassen, damit er mehr Zeit und Musse hat, um sich der iranischen Präsenz in der Nähe seiner Grenze im Norden zu widmen? Vor allem in Kreisen der IDF konzentriert man sich, wie Amos Harel schreibt, vorwiegend auf die iranischen Aktionen in Syrien: Auf die Gespräche über die Errichtung eines Hafens und einer Luftwaffenbasis in Israels nördlichem Nachbarstaat, auf Expansionspläne für dortige Waffenfabriken und auf die Aufstellung schiitischer Milizen im Süden Syriens. All das scheint den israelischen Sicherheitsexperten klarere und gegenwärtigere Gefahrenmomente darzustellen als das Nuklearabkommen, dessen vollständige Aufkündigungen israelische Militärs ablehnen. In seiner Rede vom Montagabend räumte Netanyahu der syrisch-iranischen Gefahr klar die erste Priorität ein, noch vor dem Nuklearabkommen. [JU]