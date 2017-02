Ist der Feind meines Feindes mein Freund?

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider , 17. Februar 2017

Die AfD hat sich entschieden, ihren Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke nach seiner Kritik am Holocaust-Gedenken in Deutschland aus der Partei auszuschliessen. Auf dem ersten Blick mag das ja eine gute Nachricht sein. Doch das täuscht, natürlich.

Wer die rechtspopulistischen Parteien Europas beobachtet, wird feststellen, dass sie «aus der Vergangenheit gelernt haben», das heisst sie haben gelernt, dass sie mit Antisemitismus keine Wahl gewinnen können, weil sie sofort als extremistische Partei geächtet und somit jene «Mitte» verlieren würden, die in Richtung Protest oder auch rechts tendiert, aber eine extremistisch agierende Partei nicht wählen könnte.

Also haben diese Parteien in Sachen «Juden» Kreide gefressen und vermeiden das Thema, aus­ser es bricht dann doch bei dem einen oder anderen durch und es werden Äusserungen gemacht, die die Partei dann ahnden muss, selbst wenn sie im Kern ebenso denkt und dies nicht eher verlautbaren würde als nach einer (gewonnenen) Wahl.

In Frankreich hat Marine Le Pen vor einigen Jahren ihren Vater, den Gründer des Front National, aus der Partei geworfen – wegen seiner antisemitischen Äusserungen. Nun hat sie aber in einem Interview erklärt, dass sie im Falle eines Wahlsieges darauf bestehen werde, dass alle Franzosen, die eine zweite Staatsbürgerschaft haben, diese aufgeben müssen. Auch französische Juden, die einen israelischen Pass haben. Und selbst wenn sie zugab, dass man mit jüdischen Franzosen, die zugleich auch Israeli sind, in Sachen Sicherheit und Demokratieverständnis kein Problem habe, so müsse das dennoch sein. Mit anderen Worten: Die populistischen Parteien werden die Juden schon nicht «vergessen», wenn’s drauf ankommt.

Die Hoffnung so mancher Juden in Europa (und in Israel), dass «der Feind meines Feindes mein Freund» sei, ist gefährlich. Der Kampf jener Parteien gegen den Islam ist kein Kampf gegen Terror allein, spätestens seit Donald Trumps Einreisestopp-Dekret, sollte das jedem klar sein.

Und dennoch gibt es Juden, die die AfD oder Geert Wilders oder Marine Le Pen gut finden und sie sogar wählen wollen, frei nach dem Motto: «Erst mal ein Problem lösen, dann widmen wir uns dem nächsten». Vor Jahren las ich die Autobiografie eines italienischen Juden, der zunächst in die faschistische Partei Mussolinis eingetreten war, aus Überzeugung. Er wurde natürlich später ausgeschlossen und schliesslich verfolgt. Der italienische Faschismus der Vergangenheit, dem ja gerne nachgesagt wird, dass er gegenüber Juden «toleranter» gewesen sei als der deutsche, ist ein gutes Beispiel, um die Lage heute richtig einzuschätzen.

Wie schnell sich die Stimmung in einem Land wandeln kann, sieht man derzeit in den USA, da helfen auch keine Kushners und Millers und Cohns in der Nähe des Präsidenten. Trumps Populismus hat den Extremisten Auftrieb gegeben. Allein in diesem noch so jungen Jahr 2017 gab es bereits über 50 Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen in den USA. Wer hätte sich das vor einem Jahr vorstellen können? Und dass amerikanische Juden inzwischen sagen, dass es gut ist, dass man Israel habe, um im Zweifelsfalls dorthin auszuwandern, mag im Augenblick noch übertrieben wirken. Aber inzwischen scheint in dieser Welt nichts mehr unmöglich. Die grosse Mehrheit in Europa denkt, dass es «so schlimm» schon nicht kommen werde. Aber: Genau das hat man in den dreissiger Jahren auch gedacht.

Richard C. Schneider ist Journalist und Filmemacher, war Studioleiter und Chefkorrespondent der ARD in Tel Aviv und leitet nun das ARD-Studio für Südeuropa in Rom.