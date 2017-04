Israels Hauptziel auf dem Golan

ISRAEL

Amos Harel, 31. März 2017

Die Gefahr, dass Israel in die Entwicklungen in der Region hineingezogen wird,

ist real – die Entwicklungen in Syrien und Libanon bereiten besonders Sorgen.



In diesen Tagen sind weder die Zukunft des staatlichen Rundfunks in Israel noch die Möglichkeit vorgezogener Knessetwahlen oder die polizeilichen Untersuchungen gegen den Premierminister und dessen Familie die einzigen wichtigen Themen für den Staat. Israel mag nur am Rande regionaler Entwicklungen stehen, doch könnte es jederzeit in sie hineingezogen werden, als Resultat einer Fehleinschätzung – nicht zum ersten Mal würde die Ankündigung vorgezogener Wahlen militärische Entscheidungen beeinflussen – oder aus anderen Gründen.

Der kürzliche Zwischenfall, bei dem Syrien eine Luftabwehrrakete nach einem Luftangriff auf syrische Ziele gegen israelische Flugzeuge feuerte, erinnerte Israels Medien an den fortdauernden Bürgerkrieg in jenem Land.

Sekundärer Spieler Israel

Der Krieg ist die zentrale, aber nicht die einzige Arena für den breiter gefassten Kampf zwischen den Kräften in der Region. Die beiden Hauptbeteiligten sind die von Iran angeführte schiitische Achse und die saudisch geführte Allianz konservativer sunnitischer Regime. Teheran hat an fast jeder Front einen Vorteil; Israel ist ein sekundärer Spieler. Es konzentriert sich darauf, Irans Einfluss an der für das Land wichtigsten Front einzuschränken, an der Grenze zu Syrien auf dem Golan.

Teheran hat allen Grund, mit den Trends an einigen Fronten zufrieden zu sein. Seit dem Fall von Aleppo an die Regierungstruppen hat Präsident Bashar Assad die Oberhand in Syrien. Der Kampf der Saudis gegen die Houthi-Rebellen in Jemen war bis jetzt erfolglos, und Riad steckt in einem tödlichen Sumpf fest. Die internationale Koalition in Irak ist nahe daran, Mosul der Organisation «Islamischer Staat» wieder zu entreissen, während die irakische Regierung und schiitische Milizen sich anschicken, die Beute zu teilen, und die Iraner sich einer wachsenden Legitimität erfreuen, die so weit geht, dass die USA begonnen haben, offen schiitische irakische Milizen auszubilden, die so behauptet Washington, «positiv» seien, wobei man ihre Verbindungen zu Iran grosszügig ignoriert. Andere Araberstaaten, angefangen bei Oman, das Iran beim Waffenschmuggel hilft, bis zu Jordanien, das eine versöhnlich eingestellte Delegation unter Führung des Parlamentssprechers nach Teheran entsandt hat, brauchen keinen Meteorologen, um zu wissen, in welcher Richtung die Winde im Nahen Osten blasen.

Politik der Zweideutigkeit

Israel ist speziell besorgt über die Entwicklungen in Syrien und Libanon. Es gibt Berichte über schiitische Milizen auf den Golanhöhen (wenn auch noch recht weit weg von der israelischen Grenze). Hizbollah-Mitglieder, des Korps der iranischen Revolutionären Garde und Pro-Assad-Milizen infiltrieren regelmässig in den nördlichen Abschnitt des Golans. Teheran und das Regime Assad diskutieren über die langfristige Vermietung von Territorium im Hafen von Latakia an Iran, das der Hizbollah auch unterirdische Waffenfabriken geliefert hat.

Israel sah sich gezwungen, seine Luftangriffe in Syrien vorletzte Woche einzugestehen – nachdem das Arrow-Luftabwehrsystem die syrischen Rakete abgefangen hatte. Die Politik der Zweideutigkeit kehrte wenige Tage später zurück, als Jerusalem sich weigerte, syrische Berichte zu kommentieren, eine israelische Drohne hätte einen lokalen Kämpfer im nördlichen Golan getötet. Bemerkungen jedoch seitens des Premierministers, des Verteidigungsministers, des General-stabschefs (gleich zweimal) und des Mossad-Chefs wurden von den israelischen Medien gründlichst zitiert.

Die Botschaft Israels war fest, trotz der Zitierung des israelischen Botschafters durch den Moskauer Aussenminister zwecks Klärungen: Wir werden fortfahren, Waffenkonvois in Syrien nach Bedarf anzugreifen, im Bestreben, die Hizbollah daran zu hindern, Waffen zu erhalten, einschliesslich Raketen, Drohnen und chemische Waffen.

Ein von den Israeli geplanter Trend?

In der Zeitung «Yediot Achronot» behaupteten die Reservegeneräle Amos Yadlin und Giora Eiland in zwei Artikeln, dass für Israel die Unterbindung des Waffenschmuggels weniger wichtig sei als das Hauptziel, die Präsenz Irans und der Hizbollah auf dem Golan zu hintertreiben.

Yadlin, in dessen Worten sich vermutlich die Position des militärischen Establishments widerspiegelt, glaubt, dass eine «Neuordnung» von den Vorteilen der Bemühungen, Waffen von den Händen der Hizbollah fernzuhalten, gegenüber den Risiken einer Eskalation, die diese Aktionen beinhalten, dominieren würden. Israel soll laut Yadlin die Terrorinfrastruktur auf dem Golan an ihrer Wurzel packen, doch das wichtigste strategische Ziel im Norden bestehe darin, Iran an der Errichtung einer Basis in Syrien zu hindern. Dabei hätte Israel sich seiner Kontakte in Moskau und Washington zu bedienen.

Israel bleibt skeptisch und vermutet, dass der syrische Diktator den Iranern auf irgendeine Weise zurückzahlen muss. An der gegenwärtigen verbalen Kampagne beteiligten sich bis jetzt unter anderem Mossadchef Yossi Cohen («Iran ist mit oder ohne Nukleardeal die primäre Herausforderung für das Sicherheits-establishment»), und Generalstabschef Gadi Eisenkot, der sich auf die Nordfront konzentrierte. Alles gleicht einem von den Israeli geplanten Trend: Erneuerung der Drohung mit weit verbreiteter Zerstörung in Libanon, um die Hizbollah davon abzuhalten, an der Grenze infolge von gewachsenem Selbstvertrauen der Miliz, basierend auf den Erfolgen der Schiiten in Syrien, aktiv zu werden.

Wird diese verbale Kampagne Erfolg haben? Ein libanesischer Forscher, der kürzlich im Ausland mit israelischen Kollegen zusammenkam, unterstrich, dass Israel seine Botschaft verschärfen sollte. Sich nur darauf zu beschränken, das potenzielle Ausmass der Zerstörung zu betonen, würde libanesische Bürger abschrecken, Provokationen der Hizbollah zu unterstützen, die die Parteien in einen Krieg zerren könnten.

Raketenfeuer und Zwischenfälle

Während Israel, Syrien und Libanon bedrohliche Botschaften im Norden austauschten, führte das Südkommando der IDF eine überraschende Einberufung von Tausenden von Reservisten durch, wobei das Abgleiten in einen Krieg mit der Hamas im Gazastreifen simuliert wurde. Einige Stunden nach der Einberufungsübung feuerte Israel auf drei Palästinenser, die sich dem Grenzzaun östlich von Rafah näherten. Dabei wurde ein 18-Jähriger getötet und seine zwei Kollegen erlitten Verletzungen. Israel behauptete, die drei hätten sich verdächtig benommen in einer Grenzzone, deren Betreten verboten sei. Der Zwischenfall fand im Zuge eines zunehmenden Raketenfeuers vom Gazastreifen her statt. Die Situation erweckte bei Leuten mit einem guten Gedächtnis das Gefühl eines Déjà-vu an das, was im Vorfeld der drei vergangenen israelischen Kampagnen 2008, 2012 und 2014 geschah. Die Hamas hielt in den Monaten vor jenen Kampagnen diskrete Kontakte zu kleinen Salafisten-Organisationen aufrecht im Bestreben, dass auch deren Attacken den Zielen der Hamas dienen würden.

Geheimdienste und militärische Offizielle versichern, dass die Umstände dieses Mal anders sind. Sie beschreiben die Raketenangriffe als Protesthandlungen der Salafisten gegen die Hamas, weil diese 500 Mitglieder der extremen Organisationen inhaftiert hat. Die Hamas hat laut israelischen Analysen ihre Haltung gegen die Salafisten verhärtet, weil einige Mitglieder des militärischen Hamas-Flügels zu diesen Gruppen übergelaufen sein sollen, wahrscheinlich aus Enttäuschung darüber, dass die Hamas die täglichen Angriffe gegen Israel gestoppt hat. Die Salafisten feuern demnach vor allem darum Raketen gegen Israel, um der Hamas zu drohen und ihre Fähigkeiten zu beweisen, die Organisation in eine Konfrontation mit Israel zu zerren, sollte sie ihren Druck auf sie nicht lockern.

Hungerstreik angekündigt

Israeli tendieren dazu, den kumulativen Effekt der enormen täglichen Frustration zu minimieren, den Palästinenser in der Friktion mit dem weiter gespannten Apparat fühlen, der die Besetzung in den Gebieten aufrecht erhält. Der scharfe Rückgang der Attacken in den letzten Monaten ist bedingt. Es gibt genügend Gründe im Feld für eine Erneuerung der Eskalation, und ein dramatischer Trigger reicht aus, um die Situation wieder zu entflammen, ungeachtet der engen Sicherheitskooperation zwischen Israel und den palästinensischen Sicherheitsdiensten. Palästinenser in den Gebieten verfolgen besorgt die Situation in israelischen Gefängnissen, wo rund 2000 Hamas-Insassen mit einer Neuauflage eines Massenhungerstreiks drohen, um die Bedingungen wiederherzustellen, die ihnen 2014 im Anschluss an die Entführung und Ermordung von drei israelischen Jeschiwa-Schülern entzogen worden sind. 

Amos Harel ist israelischer Journalist und Medienexperte für Militär und Sicherheitspolitik.