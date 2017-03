Israels grösstes Infrastrukturprojekt

ISRAEL

Eran Azran, 3. März 2017

Mit Leviathan wird das grösste Naturgasreservoir vor der Küste Haifas in Betrieb genommen, das je in territorialen Gewässern Israels entdeckt worden ist.

Nachdem die Partner im Offshore-Naturgasfeld Leviathan vor der Küste Israels ihre Bewilligung für eine Investition in Höhe von 3,7 Milliarden Dollar in Phase 1 des Projekts erteilt haben, steht der Inangriffnahme des grössten Infrastrukturprojekts in der Geschichte Israels nichts mehr im Wege. Laut Plan sollte Gas für den israelischen Markt Ende 2019 zur Verfügung stehen.

Der Weg bis zur Entscheidung war lang. Wie kam fast sieben Jahre nach den ersten Gas-Entdeckungen in dem gigantischen Mittelmeerfeld. In den betreffenden Periode brachen die globalen Energiepreise zusammen, potenzielle Kunden kamen und gingen, und Israel machte den langen und schmerzvollen Prozess durch, sein System der Regulatorien in Ordnung zu bringen.

Phase 1 des durch Noble Energy, Delek Drilling, Avner Oil Exploration und Ratio Oil Exploration abgesegneten Plans beinhaltet das Bohren in vier Quellen im Meer.

Was ist Leviathan?

Leviathan, rund zehn Kilometer vor der Küste von Haifa gelegen, ist das grösste Naturgasreservoir, das in territorialen Gewässern Israels entdeckt worden ist. Das Feld wurde im Dezember 2010 entdeckt, etwa ein Jahr nach der Entdeckung des Feldes Tamar. Leviathan war weltweit eine der grössten Naturgas-Entdeckungen im letzten Jahrzehnt. Noble Energy, Texas, der Betreiber von Leviathan, besitzt 39,7 Prozent des Feldes. Der Rest teilt sich auf zwischen drei israelischen Partnern: Delek Drilling und Avner, zwei Tochtergesellschaften der Yitzchak Teshuvas Delek Group – sie befinden sich in einem Fusionsprozess – besitzen je 22,7 Prozent. Ratio, das von den Familien Landau und Rotlevy kontrolliert wird, besitzt 15 Prozent.

Über die Menge des Gases im Feld gehen die Meinungen auseinander: Eine Analyse der israelischen Regierung zeigt 500 Milliarden Kubikmeter Gas, die Partner schätzen das Vorkommen auf rund 620 Milliarden Kubikmeter, ein Unterschied von fast 25 Prozent. Das benachbarte Tamar-Feld umfasst vergleichsweise etwa 320 Milliarden Kubikmeter. Ferner enthält Leviathan fast 40 Millionen Fass Naturgas-Kondensate, die gebraucht für die Produktion von Brent-Rohöl werden können.

Was ist dieses Naturgas wert?

Die Schätzungen für das gesamte Feld in seinem jetzigen Entwicklungsstadium bewegen sich zwischen fünf bis sechs Milliarden Dollar, verglichen mit zwölf Milliarden für Tamar, das schon seit 2013 pumpt.

Das viel grössere Leviathan-Feld sollte letzten Endes mehr wert sein als Tamar. Weil aber das Projekt noch in seinen Kinderschuhen steckt und noch keine Energie produziert hat, sind die Entwicklungsrisiken viel grösser, was wiederum auf den Wert drückt. Mit fortschreitender Entwicklung fällt das Risiko, und Leviathan wird profitabel werden. Der Gesamtwert aller Einkommen aus Leviathan wird auf 100 bis 150 Milliarden Dollar zu laufenden Preisen geschätzt.

Was bedingt der Entwicklungsplan?

Der anfängliche Entwicklungsplan ist recht bescheiden und basiert auf Verkäufen von Gas an Jordanien und israelische Kunden. Im Gegensatz zu Tamar, wo der Behandlungsprozess für das Gas in Offshore-Einrichtungen endet, wird der gesamte Prozess für das Gas von Leviathan auf hoher See stattfinden.

Phase 1 des Entwicklungsplans beinhaltet das Bohren von vier Unterwasser-Produktionsquellen in einer durchschnittlichen Tiefe von fünf Kilometern unter Meeresspiegel. Das Gas aus diesen Quellen wird durch zwei 120 Kilometer lange Unterwasserröhren zu einer Verarbeitungs- und Produktionsplattform rund zehn Kilometer vor der Küste von Hadera transportiert werden.

Das verarbeitete Gas verlässt die Plattform in einer Leitung durch eine nördliche Eingangs-pipeline, die mit dem nationalen Gas-Transmissionssystem der Israel Nature Gas Lines verbunden werden wird, einer staatlichen Gesellschaft am nördlichen Zugangspunkt zur Pipeline. Von dort aus wir das Gas zu israelischen Kunden und in Nachbarstaaten fliessen.

Die Verarbeitungs- und Produktionsplattform wird jener unweit von Ashkelon gleichen, die heute das Gas von Tamar aufnimmt. Die Plattform wird mit dem Meeresgrund in einer Tiefe von nur 80 Metern über dem Wasser verankert sein. Diese Plattform wird pro Jahr, so erwartet man, rund zwölf Milliarden Kubikmeter verarbeiten, das Doppelte der von der israelischen Wirtschaft heute genutzten Menge. Die Kosten von Phase 1 werden mit 3,7 Milliarden Dollar veranschlagt, zuzüglich der Milliarde, die bereits in Explorations-, Bewertungs- und Planungsaktivitäten investiert worden ist.

Wie werden die Partner für das Projekt zahlen?

Jeder Partner ist angewiesen, die Finanzierung gemäss seinem Besitzanteil bereitzustellen. Delek Drillings und Avner werden rund 1,7 Milliarden mobilisieren. Zu diesem Zweck haben sie unlängst mit einem Finanzierungskonsortium unter Führung von HSBC und JPMorgan Chase ein Finanzierungsabkommen unterzeichnet. Dieses Abkommen schliesst Anleihen mit einem gewichteten Durchschnittszinssatz von 5,5 Prozent pro Jahr ein. Die Anleihen werden in Tranchen gewährt, die von den Meilensteinen abhängen, die für das Projekt gesetzt worden sind. Die Anleihen sollten innert vier Jahren zurückgezahlt werden, wobei dazu Geld verwendet werden soll, das durch den Verkauf von Bonds mobilisiert werden konnte, ähnlich wie die Finanzierung von Tamar. Die Zinskosten für das Anleihen für Delek Drillings und Avner werden mit bis zu 300 Millionen Dollar veranschlagt.

Ratio muss rund 600 Millionen Dollar aufbringen. Im Dezember 2016 unterzeichnete die Firma ein Abkommen für eine Anleihe über 400 Millionen Dollar von HSBC und BNP Paribas. Zusätzlich gab Ratio eine Anzahl von Bonds aus, um 160 Millionen zu mobilisieren, die als eigene Stammaktien für das Projekt dienen sollen. Ratio besitzt nun 250 Millionen Dollar, einschliesslich Geld, dass die Firma kürzlich durch den Verkauf von Optionen aufgebracht hat.

Noble soll den Beitrag von 1,5 Milliarden Dollar für Phase 1 durch den Betrieb von Cash flow vom nahegelegenen Gasfeld Tamar finanzieren sowie durch Einnahmen vom Portefeuille aus dem östlichen Mittelmeer. Das schliesst den Verkauf von 7,5 Prozent des Tamar-Feldes ein, wie es das Gas-Rahmenabkommen verlangt, was den Anteil von Noble Energy an Tamar in ein paar Monaten auf gerade 25 Prozent reduzieren wird. Ferner wird erwartet, dass Noble einen Teil seiner Beteiligung an Leviathan verkaufen wird. Der Konzern hat bereits Teile des Felds Cypriot Aphrodite an BG verkauft sowie seine Holdings an den kleineren Feldern Tanin und Karish.

Wer wird dieses Gas kaufen?

Der grösste Kunde für das Gas von Leviathan wird wahrscheinlich die jordanische National Electric Power Company (NEPCO) sein. Im September 2016 ist mit NEPCO ein Vertrag über 45 Milliarden Kubikmeter im Laufe von 15 Jahren für 10 Milliarden Dollar unterzeichnet worden. Aus politischen Gründen ist der Vertrag von einer Tochtergesellschaft der Noble Energie (NBL Jordan Marketing) unterschrieben worden und nicht von einer israelischen Gesellschaft.

Heute kauft Jordanien verflüssigtes Naturgas für seine Kraftwerke zu einem relativ hohen Preis. Die Jordanier werden das Gas von Leviathan für 5,50 bis 6,50 Dollar per einer Million britische thermale Einheiten erstehen, etwas mehr als die etwa 5,30 Dollar, die Israel Electric Corporation zahlt.

Die Partner von Leviathan haben auch mit israelischen Kunden Verträge unterzeichnet. Zu diesen gehören die Betreiber des grössten privaten Kraftwerks Edeltech: 6 Milliarden Kubikmeter Gas während 18 Jahren für das Tamar-Kraftwerk in Mishor Rotem im Negev und ein anderes Kraftwerk in Ashdod. Zusammengenommen belaufen sich dieses Verträge auf 5,3 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Die Leviathan-Partner wollen weitere solche Verträge unterzeichnen, um bis zum Produktionsbeginn 2019 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr zu erreichen.

Segen oder ein Fluch?

Die Entwicklung von Israels Naturgasfeldern führte zu einer breiten öffentlichen Debatte und zu Demonstrationen, vor allem in Bezug auf das Rahmenabkommen für die Lizenzgebühren. Der Grossteil der Kritik betraf die Entscheidung, grosse Gasexporte zu gestatten, anstatt, den Rohstoff als künftige Energiereserve für Israel zu behalten. Ein weiterer zentraler Streitpunkt betraf den Preis, den israelische Kunden den ein Kartell bildenden Gasproduzenten zu zahlen haben. Der Preis ist höher als in den meisten anderen gasproduzierenden Ländern (vor allem in den USA), was den Produzenten sehr hohe Gewinnmargen einräumt. Die Entwicklung von Leviathan vermittelt der israelischen Wirtschaft aber eine weitere sichere Naturgasquelle zusätzlich zu Tamar, und die kleineren Gasfelder dürften sich ebenfalls an die Infrastruktur von Leviathan anschliessen. In jedem Fall scheint die Entwicklung von Leviathan jetzt eine beschlossene Sache zu sein. 