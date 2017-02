Israelitische Gemeinde Basel trennt sich vom Jugendleiter

BASEL

Valerie Wendenburg, Yves Kugelmann, 10. Februar 2017

Nach nur 17 Monaten wird Dima Schneerson seine Arbeit als Jugendleiter und Eventmanager der Israelitischen Gemeinde Basel beenden. Zu den Gründen für den Entscheid möchte er sich im Moment nicht äussern. Auch Iris Sobol-Bloch, Präsidentin der Jugendkommission der IGB, sagt gegenüber tachles, der Vorstand habe bewusst keine Gründe für den Entscheid bekannt gegeben, um keinen Anlass zur Spekulation zu geben. Recherchen der letzten Wochen von tachles brachten allerdings erhebliche Faktoren zutage, die eine Zusammenarbeit kaum mehr unbelastet möglich machten. Am Rande sollen auch finanzielle Aspekte eine Rolle gespielt haben, nachdem der Vorstand aufgrund von Budgetkürzungen kürzer treten musste. Jugendbünde und die Jugendlichen wurden von der Entscheidung völlig überrascht und wurden auch nicht vorrangig konsultiert. Mit dem Arbeitsbeginn von Dima Schneerson seit Anfang November 2015 wurde

der Jugendleiter neu zu 100 Prozent angestellt. 20 Prozent des Pensums waren für seine Arbeit als Eventmanager vorgesehen. Dies war damals ein Erfolg für Iris Sobol-Bloch, die sich lange für eine Vollzeitstelle eingesetzt hatte, damit die Jugendarbeit aktiv fortgeführt und weiter ausgebaut werden könne. Nun muss die Gemeinde sparen, in der Budget-Gemeindeversammlung am 22. Februar müssen Möglich-keiten für Einsparungen präsen-tiert werden. Es liegt daher auf der Hand, dass das Pensum für die Stelle des Jugendleiters nun reduziert wird. In der offiziellen Mitteilung des IGB-Vorstands heisst es, beide Parteien seien «nach gemeinsamen Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der Jugendarbeit und des Eventmanagements» in «gegenseitigem Einvernehmen» zu dem Schluss gelangt, künftig getrennte Wege zu gehen. Über das weitere Vorgehen werde der IGB-Vorstand «zum gegebenen Zeitpunkt informieren».