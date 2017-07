Israelisches Tankfeuer auf Hamas-Position

GAZA

25. Juli 2017

Vergeltungsschlag für Raketenbeschiessungen.

Ein israelischer Armeetank hat am Montagmorgen eine Position der den Gazastreifen kontrollierenden Hamas-Bewegung beschossen. Das war eine israelische Vergeltung für zwei zuvor erfolgte Beschiessungen israelischen Territoriums mit Raketen. Zwei dieser Geschosse waren am Sonntagfrüh und am späten Abend auf israelischem Territorium gelandet. Laut Meldung der IDF gingen beide Projektile im offenen Gelände nieder und verursachten keine Schäden. Weil beide Raketen sich unbewohnten Gebieten näherten, wurde der sonst übliche Raketenalarm nicht in Funktion versetzt. Zunächst gab es keine Informationen über etwaige Schäden der israelischen Aktion auf der palästinensischen Seite. [TA]