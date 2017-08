Israelischer Siedler soll ausgeliefert werden

BRASILIEN

14. August 2017

Er hat im Jahr 2004 einen Palästinenser ermordet.



Yehoshoa Elitzur, ein deutsch-israelischer Siedler, der nach Brasilien geflohen war, nachdem er 2004 den palästinensischen Taxifahrer Sael Jabara al-Shatiya ermordet hat, wird von Brasilien ausgeliefert werden, damit er seine Strafe im jüdischen Staat verbüssen kann. Damit kam der brasilianische Oberste Gerichtshof einstimmig einem israelischen Gesuch nach, Elitzur (46), nach Israel auszuliefern. Richter Luís Roberto Barroso lobte das Bestreben der israelischen Regierung, den Siedler zu bestrafen. Gemäss der Anklageschrift hatte Elitzur Shatiya, der bei der Siedlung Elon Moreh auf ihn zufuhr, bedeutet, anzuhalten. Dabei stand der mit einer M-16 bewaffnete Elitzur in der Mitte der Strasse und verlangte vom Palästinenser, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Shatiya setzte aber seine Fahrt fort, worauf Elitzur das Feuer eröffnete und den Palästinenser tötete. Elitzur behauptete, in Selbstverteidigung gehandelt zu haben, wobei der Taxichauffeur versucht haben soll, ihn zu überfahren. Augenzeugen dementierten diese Schilderung jedoch. Weil die Staatsanwaltschaft nicht beweisen konnte, dass Elitzur beabsichtigt hatte, Shatiya zu töten, wurde der Siedler des Totschlags verurteilt. Elitzur, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, wurde zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren verurteilt, floh aber dank seines deutschen Reisepasses aus Israel. Zehn Jahre später wurde er in seinem Versteck, einem Koscher-Restaurant in São Paulo, ausfindig gemacht. Laut den brasilianischen Behörden hatte der Mann bis 2015 mit gefälschter Identität im Land gelebt. Dann wurde er verhaftet, nachdem die Interpol einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. – Israel und Brasilien haben seit 2009 ein Auslieferungsabkommen. [TA]