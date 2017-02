Israelischer Passagier aus Inlandflug entfernt

KOLUMBIEN

27. Februar 2017

Weil er zu lange warten musste, machte der Mann Bombendrohungen als «Witz».

Der Israeli Yossef Bronfen, 49, der sich dieser Tage auf dem El Dorado Flughafen in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota an Bord eines Inlandflugs der Latam Airlines befunden hatte, verlor laut lokalen Medienberichten offensichtlich die Geduld, nachdem er sieben Stunden auf den Start seiner Maschine nach Barranquilla warten musste. Er machte, wie neben ihm sitzende Mitreisende erklärten, eine Bombendrohung, die er anschliessend als Witz herabspielte. Die chilenisch-brasilianische Fluggesellschaft war jedoch bedeutend weniger belustigt und erklärte in einer Verlautbarung: «Beim Besteigen des Flugzeugs drohte ein störender Passagier damit, einen Explosionskörper detonieren zu lassen. Das aktivierte alle Sicherheitsprotokolle der Gesellschaft.» Einige der Passagiere wiesen darauf hin, dass sie während der Verzögerung drei Mal das Flugzeug besteigen und wieder verlassen mussten. «Sie sagten uns, die Maschine habe einen technischen Defekt, und wir müssten noch eine Weile warten, während der Israeli, der schon im Inneren des Flugzeugs war, schrie, dass er eine Bombe zünden werde. Ich denke, er war verärgert über die Verzögerung», erklärte der Augenzeuge Andres Fonseca gegenüber den Medien. Nachdem Bronfen aus der Maschine entfernt worden war, beschlossen einige der 137 Passagiere, auf ihre Weiterreise zu verzichten. Nach Angaben der Lokalbehörden würde Bronfen die Abschiebung nach Israel riskieren. [TA]