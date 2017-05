Israelischer Geheimdienst

VERLEGENHEIT UND RAGE

Jacques Ungar, 19. Mai 2017

Die Art, wie US-Präsident Donald Trump letzte Woche gegenüber dem russischen Aussenminister Sergei Lavrov vertrauliche Geheimdienstdetails preisgegeben hat, soll das Leben eines in den Islamischen Staat (IS) eingeschleusten israelischen Spions gefährden. Dieser sich auf einen US-Offiziellen berufende Bericht der TV-Kette ABC ist die bisher harscheste Information bezüglich der möglichen Konsequenzen der Unterhaltung Trump-Lavrov. Der Spion soll laut ABC verantwortlich sein für die Information, welche die USA veranlasst habe, ein Laptop-Verbot für Flüge aus verschiedenen Destinationen im Nahen Osten ausgesprochen zu haben. Bis Mittwoch hatte Israel, seiner Tradition treu bleibend, die Aussage weder bestätigt noch dementiert, dass die zur Diskussion stehenden Informationen tatsächlich von seinen Geheimdiensten stammten. Seit durchgesickert ist, dass Trump gegenüber Lavrov einen alliierten nahöstlichen Geheimdienst in Verlegenheit, vielleicht sogar in Rage gebracht hat, haben die zuständigen Organisationen in der Region wahrscheinlich allen Grund, sich den Mund heisszureden über die schon bald sprichwörtliche Unberechenbarkeit, die Trump ein weiteres Mal unter Beweis gestellt hat, indem er den Russen höchst vertrauliche Informationen über die Terrorismus-Pläne des IS zugespielt hat. Wer auch nur einigermassen mit der geheimdienstlichen Situation im Nahen Osten vertraut ist, den wundert es nicht, dass die betreffenden Stellen in Jordanien und Israel zu den Quellen gehören, die von den Medien am meisten als die potenziell Leidtragenden genannt werden. Aus israelischer Sicht wäre eine weitere Trübung des bisherigen amerikanisch-israelischen Sonnenscheins das Allerletzte, was Premier Netanyahu­ so kurz vor Trumps Landung gefehlt hat, immer davon ausgehend, dass es sich bei der von der «Washington Post» aufgegriffenen und dann unter anderem von der «New York Times» (NYT) und ABC weiter verfolgten Story um mehr als nur leere Spekulationen handelt. Davon darf mit einiger Sicherheit ausgegangen werden, schreibt die NYT unter anderem doch, dass der Schaden, den Trump verursacht habe, weitaus grösser sei als allgemein angenommen. Der israelische Journalist Amos Harel meinte dazu in «Haaretz»: Die Administration Trump fahre fort, die Medien täglich neu zu füttern, und es scheine, dass «jede neue Kontroverse, die ans Tageslicht gelangt, die vorherige irgendwie noch übertrumpft». Der jetzige Bericht sei eine direkte Fortsetzung früherer Skandale rund um mögliche Kontakte der Adminis-tration zu Russland: zuerst der Rücktritt des nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn und dann kürzlich Trumps Beschluss, den FBI-Direktor James Comey zu entlassen.