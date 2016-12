Israelische Technologie rettet Leben bei Erdbeben

CHILE

30. Dezember 2016

Ein Frühwarnsystem der Firma eVigilo.



Offizielle in Chile haben sich bei der Verordnung einer Massenevakuierung im Anschluss an ein Erdbeben mit einer Stärke von 7.7 auf der Richterskala auf israelische Technologie verlassen. Das Beben, das das Land am Sonntag heimgesucht hatte, hat dem Vernehmen nach keine Opfer gefordert. Die israelische Gesellschaft eVigilo entwickelte das Frühwarnsystem, das Alarme an tausende von Mobiltelefonnummern in bedrohten Gegenden aussendet, wie die «Jerusalem Post» berichtete. Die in Netanya domizilierte Startup-Firma gewann 2010 einen Kontrakt mit der chilenischen Notfallbehörde ONEMI. Die Technologie bewährte sich 2014, als das Erdbeben jenes Jahres laut «Post» nur gerade fünf Todesopfer forderte. Nach der Entdeckung des Bebens vom Sonntag wies die Nationale Notfallbehörde von Chile im Falle eines Tsunamis die Evakuierung von über 4000 Bewohnern und Touristen aus Küstengegenden an. Das Smart-Sendesystem von eVigilo, das ursprünglich entwickelt worden war, um Israeli vor einfliegenden Raketen zu warnen, verbreitete die Warnungen in weniger als 20 Sekunden. [TA]