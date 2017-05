Israelische Superheldin

GAL GADOT

Valerie Wendenburg , 31. Mai 2017

Die Schauspielerin Gal Gadot wurde im Film «Batman vs Superman» bekannt, nun ist sie wegen ihrer neuen Hauptrolle in «Wonder Woman» in aller Munde – der Film kommt Mitte Juni in die deutschsprachigen Kinos. In «Wonder Woman» sieht man Gal Gadot in kriegerischer Korsage und kurzem Lendenschurz. In der Öffentlichkeit tritt sie nachdenklicher auf: So verriet Gadot, dass sie ihrem Grossvater vieles zu verdanken hätte: Der Holocaust-Überlebende habe ihr beigebracht, dass man sein inneres Licht finden und stets einfühlsam sein müsse, wie dunkel das Leben um einen herum auch immer werde. «Einfühlsamkeit ist eine wichtige Sache. Es war sehr wichtig für uns beide, dass dieser Film eine Botschaft hat. Er sollte nicht unbedingt so wie der typische Superheldenfilm sein, wo am Ende die bösen Typen von den guten Typen umgebracht werden», so die 32-Jährige gegenüber der US-amerikanischen Agentur WENN. Gal Gadot wurde 2004 als Miss Israel bekannt, zudem nahm die Israeli, die zwei Jahre lang im Militär gedient hat, im Jahr Jahr 2007 für die Zeitschrift «Maxim» an dem Fotoshooting «Frauen der israelischen Armee» teil. Gadot ist seit 2008 mit dem israelischen Geschäftsmann Yaron Varsano verheiratet. Die beiden haben zwei Töchter.