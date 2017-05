Israelische Gedenkminute in der Luft

ZWISCHEN MARRAKESCH UND MÜNCHEN

3. Mai 2017

Gefallenen-Memorial ein Mal anders.

Nicht schlecht staunte ein Teil der Passagier im Lufthansa-Kurs Marrakesch-München am letzten Sonntagabend um exakt 20 Uhr. Vor einigen Tagen erhob sich wie auf ein geheimes Kommando eine Gruppe der Mitreisenden, stand ruhig und schweigend da, bevor sie sich nach genau einer Minute wieder hinsetzten. Einige der Fliegenden wurden unruhig, fürchteten sie doch ein Sicherheitsereignis, doch des Rätsels Lösung war harmlos: Eine Gruppe Israeli hatten sich genau zu der Zeit erhoben, als in Israel der Beginn des Gefallenen-Gedenktages mit dem ladesweiten einminütigen Ertönen der Sirenen markiert wurde. «Es war sehr bewegend», sagte ein Reisender gegenüber «Times of Israel». Eine Woche vor dem Gefallenen-Gedenktag erhoben sich israelische Passagiere in einer ElAl-Maschine unmittelbar vor dem Start des Kurses Tel Aviv-London kurz zu Ehren des Holocaust-Gedenktages. Sobald sie die Gründe für die Aktion der Israeli erklärt bekommen hatten, brachten viele Fluggäste in der Lufthansa-Maschine ihre Bewunderung für den Akt der Solidarität zum Ausdruck, mit dem die Israeli ihrer gefallenen Landsleute gedachten. [TA]