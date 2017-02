Israelische Filme in Berlin

Während einer Woche steht Berlin wieder ganz im Zeichen des Films. Doch wer im Programm der 67. Berlinale nach Produktionen aus Israel sucht (vgl. S. 21), muss sie auch unter «Palästina» suchen und findet knapp ein Dutzend, oft mit plakativer politischer Botschaft. «Der Junge aus H2» («The Boy From H2») der georgischen Filmemacherin Helen Yanovsky ist so ein Beispiel. Die Geschichte des jungen Palästinensers Muhammed Burqan, der in H2 lebt, einem unter israelischer Kontrolle stehenden Stadtteil von Hebron, läuft im Wettbewerb der Berlinale Shorts. Produziert hat den Kurzfilm die umstrittene Menschenrechtsorganisation B’Tselem aus Israel, auf deren Gehaltsliste auch die Regisseurin Yanovsky steht. Auch «Istiyad Ashbah» («Ghost Hunting») des palästinensischen Filmemachers Raed Andoni hat eine klare Botschaft. Per Zeitungsanzeige hat Andoni ehemalige palästinensische Insassen der Haftanstalt Moskobiya in Jerusalem gesucht, einem Vernehmungszentrum des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. Mit den ehemaligen Gefängnisinsassen lässt Andoni in einer leeren Halle in Ramallah Verhörräume und Zellen massstabsgetreu nachbauen und die Verhöre nachspielen. Die Berlinale macht wieder einmal politische Schlagzeilen, ihrem inzwischen etwas überstra-pazierten Ruf gemäss, das politischste aller Filmfestivals zu sein. Doch die Zeiten der wilden Debatten sind vorbei.