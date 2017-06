Israelische Bildungsinstitutionen gegen Bildungsminister Bennett

UNIVERSITÄTEN IN AUFRUHR

12. Juni 2017

Stein des Anstosses ist ein neuer ethischer Kodex, den Bennet durchboxen will.

Die Dachorganisation der Rektoren der israelischen Universitäten hat am Sonntag einen neuen ethischen Kodex mit harscher Kritik bedacht, der auf Wunsch von Bildungsminister Naftali Bennett entworfen worden ist. Der Kodex soll im wesentlichen Professoren daran hindern, im Vorlesungssaal ihre politischen Ansichten zum Ausdruck zu bringen. Der vom Ethik- und Philosophieprofessor Asa Kasher von der Tel Aviv Universität verfasste Entwurf des Kodex würde auch dem Universitätspersonal verbieten, zu einem akademischen Boykott von Israel aufzurufen. In ihrer Erklärung hält die Dachorganisation unter anderem fest: «Der von Prof. Asa Kasher vorgeschlagene ethische Kodex untergräbt die Freiheit der Institutionen des höheren Bildungswesens, für ihr akademisches Personal selber einen eigenen Verhaltenskodex zu bestimmen. Damit wird die akademische Freiheit auf die seriöseste und grundlegendste Weise eingeschränkt.» Dieses Recht sei im israelischen Gesetz verankert, heisst es weiter: «Eine genauere Untersuchung des Kodex zeigt, dass dessen Titel zwar lautet: Ethischer Kodex für dsas Überlappen zwischen akademnischer und politischer Aktivität. Viele der Klauseln befassen sich jedoch mit akademischen Themen wie Forschung und Lehrtätigkeit allgemein. Der Kodex wandelt sich auf diese Weise zu einer Liste von, durch die Behörden diktierte Regeln bezüglich der generelle Praktiken akademischer Fakultäten in Israel.» - Prof Kasher ist auch der Verfasser des ethischen Kodex der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Gemäss dem jetzt veröffentlichten Textentwurf soll der Kodex jede Institution verpflichten, eine Einheit ins Leben zu rufen, welche die «politische Aktivität auf dem Campus überwachen» müsste. Der Kodex würde auch die Zusammenarbeit mit Organisationen untersagen, die als politisch gelten. – Wer die unbeugsame Zielstrebigkeit von israelischen Politikern wie Naftali Bennett kennt, kann sich ausrechnen, dass der ideologisch rechtsstehende Bildungsminister mit allen ihm vom Gesetz offerierten Mitteln für die Durchsetzung des ethischen Kodex in der akademischen Welt des Staates sorgen wird. [JU]