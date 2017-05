ZÜRICH

5. Mai 2017

. Dank der Organisation von Firas Abdelhadi, Reuven Bar-Ephraïm, Inbal Ben-Ezer und Miriam Victory Spiegel und der Leitung von Jochi Weil-Goldstein fand eine israelisch-palästinensische Gedenkfeier im Zentrum Karl der Grosse in Zürich anlässlich des Jom Hasikaron statt. Erstmals wurde ein solcher Anlass in Israel im Jahre 2006 durch Buma Inbar initiiert, dessen Sohn Yotam 1995 in Libanon gefallen war. Den warmen Voten von Jochi Weil und Reuven Bar-Ephraïm folgten sehr persönliche Erlebnisse von Firas Abdelhadi und Inbal Ben-Ezer, welche durch den Verlust geliebter Menschen im Nahostkonflikt geprägt wurden und alle Anwesenden zutiefst erschütterten. Es folgte mittels einer Direktschaltung ein Live­streaming der Gedenkfeier in Tel Aviv. Diese Feier erhielt eine weitere schmerzliche Note aufgrund der Tatsache, dass Palästinenser von den Behörden keine Einreiseerlaubnis erhalten hatten, um am Gedenken teilzuhaben; eine Liveschaltung in die palästinensischen Gebiete erfolgte aber, die auch die Trauernden in Zürich verfolgen konnten. Eine Aussprache ermöglichte den Anwesenden im Zentrum Karl der Grosse, Gefühle und Wünsche zu äussern. Dabei ging es einerseits um das Teilen des Schmerzes, andererseits um eine zukunftsgerichtete Formierung einer Gruppe Mijofi, welche sich um den Brückenbau und den aktiven Versuch der Verständigung bemühen wird. Mit den Worten eines Teilnehmers sollten die Energie und Hoffnung dieses Abends helfen, aus den Gefühlen der Ohnmacht und Machtlosigkeit gemeinsam zu Frieden und Verständigung zu gelangen.