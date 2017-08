Israelisch-jordanische Spannungen alles andere als beigelegt

AMMAN

14. August 2017

Ohne Prozess gegen Sicherheitsbeamten keine Rückkehr des Botschafterteams?



Der Haussegen zwischen Amman und Jerusalem hängt weiterhin schief. Die jordanische Regierung sperrt sich offenbar gegen eine Rückkehr des israelischen Botschaftspersonals in die jordanische Hauptstadt, sollten die Jordanier keine Garantien dafür bekommen, das Ziv Moyal von jordanischen Beamten verhört und auch im Haschemitischen Königreich vor Gericht gestellt werden wird. Bei Ziv Moyal handelt es sich um eine Wachperson an der israelischen Botschaft in Amman, die im vergangenen Monat dem Vernehmen nach zwei jordanische Bürger auf dem Botschaftsgelände erschossen hat. Das berichtete am Sonntag die jordanische Zeitung «Ad-Dustour». Laut dem Zeitungsbericht wurde die Forderung in einem am letzten Mittwoch an das israelische Aussenministerium geschickten Brief erhoben. Vor rund zwei Wochen erteilte das Büro des israelischen Staatsanwalts der israelischen Polizei die Anweisung, den Zwischenfall von Amman basierend auf einem Ersuchen von General-Staatsanwalt Avichai Mendelblit zu untersuchen. – Die offenbar nach wie vor anhaltenden Spannungen zwischen den zwei Nachbarstaaten beleuchten klar den Druck, unter dem das jordanische Königshaus und die Aussenpolitik des Landes seitens islamischer Extremisten und sonstigen Widersachern des jordanisch-israelischen Friedens stehen. Die bilateralen Spannungen scheinen alles andere als beigelegt zu sein. [JU]