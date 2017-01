Israeli wegen Kreuzschändung verhaftet

UKRAINE

5. Januar 2017

Vergeltungsakt für Synagogenschändung?

Die Polizei in der ukrainischen Stadt Uman hat den gut 20jährigen Israeli Netanel Shimon verhaftet, der ihrer Meinung nach ein grosse Kruzifix beschädigt hat, um damit Vergeltung zu übern für die Schändung einer Synagoge im vergangenen Monat. Shimon soll nach Polizeiangaben eine Jesus-Ikone von einem Kreuz entfernt haben, das Ortsansässige 2013 in der Nähe eines Flussufers aufstellten, an dem viele Juden an Rosch Haschana (Neujahr) das traditionelle Taschlichgebet zu verrichten pflegen. Zu diesem Feiertag kommen immer gegen 25000 Juden aus aller Welt nach Uman, um am Grab des Rabbi Nachman von Bretzlaw zu verweilen, der im 18. Jahrhundert gewirkt hat. Sicherheitsbilder zeigten vier Männer in haredisch-orthodoxen Kleider, wie sie erfolglos versuchten, das ganze Kreuz zu demontieren. Als sie gingen, kam ein anderer Mann mit einer Maske auf dem Gesicht und riss die Ikone von dem Kreuz herunter. Shimon hat dementiert, die ihm angelastete Tat begangen zu haben und beklagte sich darüber, dass die Behörden ihm den Zugang zu einem Rechtsbeistand und den Erwerb von Medikamenten gegen seine Diabeteskrankheit verweigern würden. – Das gleiche Kreuz war schon 2013 geschändet worden. – In den letzten Jahren ist es immer wieder zu rechtsextremen Demonstrationen gegen die Anwesenheit von Juden in Uman gekommen, und vor einem Monat ist eine Synagoge am Ort mit roter Farbe beschmiert und mit einem Schweinekopf, das ein eingraviertes Hakenkreuz zierte, geschändet worden. [TA]