Israeli spenden Gelder für betroffene Kinder

REAKTION AUF SYRIENS CHEMIEANGRIFF

9. April 2017

Offiziell wird an der Politik der Nichteinmischung festgehalten.

Als Reaktion auf den tödlichen Chemieangriff auf Idlib im Norden Syirens haben israelische Bürger mehrere hunderttausend Schekel gespendet, die Kinder und anderen von der schrecklichen Situation im Norden des jüdischen Staates Betroffenen zugute kommen sollen. Unter den mindestens 82 Toten des Gasangriffs befinden sich dem Vernehmen nach viele Kinder. Offiziell hält Jerusalem an seiner Politik der Nichteinmischung in den seit sechs Jahren tobenden Bürgerkrieg in Syrien fest. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman verurteilte in scharfen Worten den «mörderischen Angriff mit chemischen Waffen auf Bürger», betonte jedoch, es sei an der Welt und nicht an Israel, zu reagieren. «Warum müssen wir die Kastanien aus dem Feuer holen? Das liegt in der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft», hält der Minister fest, der hinzufügt, er sei nicht bereit, den Trottel zu spielen, der dann von der ganzen Welt angeprangert würde. - Die Im Dezember in Erscheinung getretene Freiwilligenorganisation «Just Beyond Our Border» (Direkt vor unserer Grenze) hat in den letzten Tagen bereits über 115000 Schekel für die syrischen Kinder gesammelt. Seit dem Beginn ihrer Aktivitäten, konnte die Gruppe von rund 8000 Spendern bereits fast 1,5 Millionen Schekel in Empfang nehmen. Yoav Bakshi-Yeivim, einer der rund ein dutzend Gründer der Gruppe und Mitglied des Jerusalemer Stadtrats, spricht von einer «erstaunlichen Antwort». Ihre Kampagne sei zwar nur ein Tropfen im Meer, doch den Leuten sei bewusst geworden, dass sie etwas tun könnten und nicht nur zuschauen. «Ich denke, wenn Länder in aller Welt eine ähnliche Kampagne durchführten, würde vieles anders aussehen», sagte er. «IsraelGives», eine online-Spendenorganisation, hat dank 900 Spendern ihr anfängliches Ziel von 200000 Schekeln schon in wenigen Tagen überschritten. Die Gruppe hat sich verpflichtet, den Syrern medizinische Hilfe durch «Israel Flying Aid» zu schicken, die auch Partner von «Just Beyond Our Border» sind. «Kein Jude kann still bleiben, wenn Kinder in den Strassen Syriens vergast werden. Wir können nicht länger zurücksitzen und zuschauen, wie die Schrecken sich abspielen», heisst es in einem Spendenaufruf von «IsraelGives». Man müsse handeln, und das sei ein Weg. In den israelischen Hilfsbemühungen widerspiegelt sich sicherlich die Stimmung im Vorfeld des kommenden Shoah-Gedenktages (23. April) ebenso wider, wie die Tatsache, dass der Schrecken sich unmittelbar jenseits von Israels Grenze zuträgt. – Laut syrischen Oppositionskreisen sind am Samstag bei Bombardierungen durch Piloten von Präsident Assad in der Gegen von Idlib mindetsens 18 Menschen getötet worden, unter ihnen fünf Kinder. Die Zahlen könnten noch wachsen. [JU]