Israeli sind stolz auf ihr Land

ISRAEL

Jacques Ungar, 5. Mai 2017

In einer aktuellen Umfrage zum 69. Unabhängigkeitstag des Staates Israel geben sich die Menschen im Land überraschend optimistisch – allein die politische Führung erntet Misstrauen und Kritik.

Eher zwiespältige Resultate erbrachte eine Umfrage, die das Guttmann-Zentrum für öffentliche Meinung und Politik-Forschung des Israelischen Demokratie-Instituts (IDI) und der Tel-Aviv-Universität im Vorfeld des 69. Unabhängigkeitstages des jüdischen Staats im Rahmen seines monatlichen Friedens-Index erarbeitet hat. Die zentrale Themenfrage der Erhebung lautete «Wie geht es allgemein?». 43,9 Prozent der Juden und 66 Prozent der Araber beantworteten die Frage nach Israels Allgemeinbefinden mit «gut» oder «sehr gut». Und 74 Prozent der Juden und immerhin noch 57 Prozent der Israel-Araber bezeichnen ihre allgemeine Situation als gut oder sehr gut.

Optimismus überwiegt

Andererseits schneidet die Führung des Landes eher ungenügend ab: Auf die Frage nach der Aufmerksamkeit, welche Israels Spitzen den Wünschen ihrer Bürger widmen, meinten nur gerade zwei Prozent der Juden und fünf Prozent aller Israeli, dass die Führungsspitze «recht gut» oder «sehr gut» auf die Wünsche der Landsleute reagiert. 47,9 Prozent der Juden glauben dagegen, die Situation in dieser Beziehung sei «nicht so gut», und 28,7 Prozent halten die Aufmerksamkeit der Führung gar für «überhaupt nicht gut». Dessen ungeachtet sind rund 80 Prozent der Israeli (86,1 Prozent der Juden und 51,1 Prozent der Araber) stolz darauf, israelische Bürger zu sein. 73 Prozent der jüdischen Israeli und 61 Prozent der Israel-Araber sind optimistisch hinsichtlich der Zukunft Israels. Dieses Resultat war angesichts der diversen Probleme wie islamischer Radikalismus, interne Korruption und weit verbreitetes Misstrauen gegenüber der politischen Führungsetage nicht unbedingt zu erwarten. Auch die Frage, ob sie sich als Teil des Staates Israel und seiner Probleme betrachten, beantwortete eine Mehrheit der Interviewten positiv: 82 Prozent der Juden und 58 Prozent der Araber fühlen sich «einigermassen» oder «ausgesprochen gut» als Teil des Staates und seiner Probleme.

Im Rahmen der Erwartungen schliesslich hielten sich die Antworten auf eine Reihe von Routinefragen innerhalb der Erhebung. So sehen 81 Prozent der israelischen Öffentlichkeit die Fähigkeit des Landes, die Sicherheit des Staates aufrecht zu erhalten, als «einigermassen gut» oder «gut», und nur 2,6 Prozent empfinden diese Fähigkeit als «gar nicht gut». Auch was die Bewahrung der wirtschaftlichen Stabilität angeht, haben die Israeli Vertrauen in ihren Staat. Rund 62 Prozent der Juden und sogar 75 Prozent der Araber empfinden die aktuelle Situation in dieser Hinsicht als «einigermassen gut» bis «gut». Geht es jedoch darum, die sozialen Klüfte zu reduzieren, spricht über ein Drittel (35,6 Prozent) der Öffentlichkeit von einer «nicht so guten» bis «gar nicht guten» Lage.

Mit Vorsicht zu geniessen

Umfrageergebnisse sind in der Regel mit gehöriger Vorsicht zu geniessen. Das gilt auch für die vorliegende IDI-Erhebung. Dessen ungeachtet darf festgehalten werden, dass sowohl jüdische als auch arabische Israeli die wirtschaftliche wie auch die sicherheitsmässige Lage mehrheitlich als stabil bis erfolgversprechend betrachten. Von dieser Perspektive aus betrachtet dürfte die Zukunft des Staates auch nach seinem 2018 ins Haus stehenden 70. Geburtstag, unerwartete Entwicklungen ausgenommen, in recht gesicherten Bahnen verlaufen. 