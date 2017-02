Israelfreundlichere Administration nicht ausnutzen

UMFRAGE

9. Februar 2017

Israelisches Demokratie-Institut: Vorsicht mit US-Goodwill

54,6 Prozent der Israeli sind dagegen, dass ihre Regierung den von der neuen US-Administration gezeigten Goodwill ausnutzt, um den Siedlungsbau in der Westbank zu expandieren. Zu diesem Schluss gelangt der allmonatlich von dem in Jerusalem domizilierten Israel Democracy Institute (IDI) publizierte «Friedensindex». 40,4 Prozent dagegen befürworten ein derartiges Vorgehen. Unter den jüdischen Israeli sagten 50 Prozent, es wäre unklug, von einem «freundlicheren» Weissen Haus profitieren und mehr Wohnungen in den Siedlungen bauen zu wollen. Mit 77,9 Prozent ist der Anteil unter den Israel-Arabern, die diese Position einnimmt, logischerweise bedeutend höher. Mit 57,6 Prozent stellt sich laut Umfrage eine klare Mehrheit der Israeli gegen eine Annektierung der Westbank, während diese Forderung unter rechtsgerichteten Politikern an Stärke zunimmt. Sollte Israel letztlich die Westbank trotz allem annektieren, wären nur gerade 30,7 Prozent der Israeli dafür, den Palästinensern die volle Staatsbürgerschaft zu gewähren. Mit 62,9 Prozent der Befragten befürwortet eine klare Mehrheit die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen, auch 70,2 Prozent befürchten, dass solche Verhandlungen in den kommenden Jahren wenig Konktetes einbringen werden. [JU]