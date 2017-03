Israel will Iran unter allen Umständen vom Golan fernhalten

JERUSALEM-MOSKAU

23. März 2017

Haaretz-Analyse nach dem «Arrow» Einsatz durch die IDF.

Das letzte Woche erfolgte Abfangen einer syrischen Luftabwehrrakete im israelischen Luftraum durch ein «Arrow»- (Pfeil-) Raketenabwehrsystem habe Israels öffentliche Abwicklung seiner Luftangriffe in Syrien verändert. Das schreibt der Kommentator Amos Harel am Mittwoch in der Zeitung «Haaretz». Bisher hätten israelische Führer allgemeine Warnungen herausgegeben, wonach Konvois, die fortgeschrittene Waffen von Syrien an die Hizbollahmiliz transportierten, bombardiert werden würden. Hingegen hätten die Israeli abgesehen von Kommentaren zu den spezifischen Berichten solcher Schläge in den arabischen Medien. Da aber, wie Harel betonte, die syrische Rakete, die auf israelische Jets gerichtet war, die dabei waren, Ziele in Syrien anzugreifen, in den israelischen Luftraum eingedrungen sei, habe sich der Einsatz des Arrow-Systems aufgedrängt. Das führte zur ersten offiziellen israelischen Bestätigung eines solchen Luftangriffs. Noch in China erklärte Premier Netanyahu zum Abschluss seiner Visite vor Reportern, er haben dem russischen Präsidenten Vladimir Putin klar gemacht, dass Israel fortfahren werde, Waffentransporte zu attackieren. Gleichzeitig, betonte Netanyahu, habe Moskau seine Politik solchen Angriffen gegenüber nicht geändert. Damit dementierte der israelische Premier indirekt Meldungen von einer angeblichen russischen Forderung an Jerusalem, seine Luftangriffe gegen Syrien entweder zu bremsen oder ganz einzustellen. Das weiter gefasste Ziel der israelischen Militärstrategie an seiner Nordgrenze scheint klar zu sein: Es gilt auf alle Fälle und mit allen Mitteln zu verhindern, dass Iran seinem Wunsche näher kommt, sich sowohl mit Hilfe einer systematischen Aufrüstung der Hizbollahtruppen als auch mit Hilfe einer tatkräftigen Unterstützung der Bashar Assad gegenüber loyalen syrischen Truppen in für Israel gefährlicher Nähe der israelisch-syrischen Waffenstillstandslinie auf dem Golan festzusetzen. [JU]