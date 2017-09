Israel weigert sich, Waffenverkäufe einzustellen

MYANMAR

27. September 2017

Vergewaltigungen, Massaker und Folterungen an den Rohingya.

Die Kritik an den fortgesetzten Waffenverkäufen Israels an die Militärjunta von Myanmar (ehemals Burma) wächst in der Bevölkerung des Jüdischen Staates. Dies, obwohl jüngste Uno-Berichte über Massaker sprechen, die das Militär des Landes an der muslimischen Rohingya-Minderheit im Lande begehen soll. Hinzu kommen systematische Vergewaltigungen und Vertreibungen. In den letzten Monaten sind rund 420000 Angehörige dieser Minderheit aus Myanmar ins benachbarte Bangladesh geflüchtet. Die Uno und andere Organisationen erheben den Vorwurf der ethnischen Säuberung. Am Montag gelangte die israelische Politik in dem Land vor das Oberste Gericht, als Menschenrechtsaktivisten ein Ende der Waffenverkäufe an das Land forderten. Shosh Shoshani, die den Staat vertrat, forderte das Gericht auf, sich nicht in die internationalen Beziehungen Israels einzumischen. Vor einigen Monaten bereits sprach das israelische Verteidigungsministerium in diesem Zusammenhang von einer «rein diplomatischen Angelegenheit». Es steht zu erwarten, dass Menschenrechtsorganisationen und andere Kreise die Sache nicht auf sich beruhen lassen werden. Neben den beanstandeten Waffenverkäufe haben israelische Firmen dem Vernehmen nach auch schon an Ort Ausbildungskurse für Militärs dieses asiatischen Landes durchgeführt. [JU]